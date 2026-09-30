مردم سراوان به یاد سردار شهید «حسین ظریفی» گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سردار شهید حسین ظریفی صبح چهارشنبه با حضور پرشور مردم علمای، معتمدان و مسئولان شهرستان سراوان برگزار شد.
مولوی سیدعبدالصمد ساداتی، امام جمعه اهل سنت سراوان، در این مراسم اظهار کرد: شهید ظریفی الگوی وحدت کلمه در منطقه بلوچستان بود و با اقدامات خود زمینه همدلی و انسجام میان اقشار مختلف مردم را فراهم کرد.
وی افزود: این شهید در حوزههای مختلف از جمله محرومیتزدایی، اشتغالزایی، تأمین امنیت، رسیدگی به وضعیت سوخت، مرزنشینان و تجارت مرزی تلاشهای زیادی انجام داد و خدمت به مردم را در اولویت قرار داده بود.
امام جمعه اهل سنت سراوان با بیان اینکه شهادت این افراد خللی در مسیر خدمت و دفاع از مردم ایجاد نمیکند، گفت: دشمن با به شهادت رساندن این افراد نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند و راه شهدا همچنان ادامه خواهد داشت.
گفتنی است سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، و شهید احمد هراتی زراعتی اول مهرماه ۱۴۰۵ در جریان درگیری با اعضای گروهکهای تروریستی تکفیری در منطقه سراوان به شهادت رسیدند.
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