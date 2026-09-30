محمد خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری واحد مددکاری زندان بانه و مساعدت ریاست این زندان، روند جلب رضایت شاکی یکی از پروندههای مالی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، شاکی پرونده به زندان دعوت شد و پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات لازم، توافقی برای کاهش میزان محکومیت و فراهم شدن شرایط آزادی زندانی حاصل شد.
مدیرکل زندانهای کردستان با اشاره به نقش گذشت شاکیان در آزادی زندانیان مالی، عنوان کرد: همراهی و مساعدت شاکیان میتواند مسیر بازگشت زندانیان به خانواده و جامعه را هموار کرده و فرصت دوبارهای برای ادامه زندگی آنان فراهم کند.
خسروی ادامه داد: در این پرونده، شاکی با گذشت ۲۵۰ میلیون تومان از مبلغ محکومیت، رضایت خود را اعلام کرد و با کاهش مبلغ قابل پرداخت، شرایط آزادی زندانی فراهم شد.
وی بیان کرد: این زندانی پس از چهار سال تحمل حبس و با انجام مراحل قانونی و اخذ رضایت شاکی، از زندان بانه آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
مدیرکل زندانهای کردستان در پایان از اقدام خیرخواهانه شاکی و تلاش مجموعه مددکاری و مدیریت زندان بانه برای حل این پرونده قدردانی کرد.
نظر شما