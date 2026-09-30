متن تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور آماده ارائه به رهبر انقلاب است

وحید جلالزاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تصویبنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، دو سند ملی در اختیار ما قرار گرفت تا بتوانیم خدمات خود را به ایرانیان خارج از کشور افزایش دهیم.
وی ادامه داد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به ۱۶ مسئله مرتبط با ایرانیان خارج از کشور پرداخته است. آییننامههای مربوط به این قانون نیز عمدتاً به تصویب دولت رسیده و یکی دو آییننامه دیگر در حال بررسی در کمیسیونهای دولت است که انشاءالله بهزودی در صحن دولت به تصویب خواهد رسید.
جلالزاده گفت: بر اساس تصویبنامه دولت، هشت کارگروه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است، به چهار کمیسیون تقلیل پیدا کرد تا راندمان و بهرهوری کار افزایش یابد. ریاست این کمیسیونها بر عهده چهار وزیر، از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه افزود: این وزرا جلسات منظمی را با اعضای خود که دستگاههای مختلفی هستند، تشکیل دادهاند و مواد لازم برای طرح در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در حال تهیه است. این موضوعات حوزههایی همچون سرمایهگذاری اقتصادی، علمی و فناوری، جذب ایرانیان در حوزههای دانشگاهی، گردشگری، فرهنگی و امور کنسولی را دربرمیگیرد.
وی با اشاره به موضوع تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به ایران، اظهار کرد: همانطور که آقای رئیسجمهور در مصاحبه خود گفتند، در ملاقاتی که با رهبر شهید داشتند، آقای پزشکیان پیشنهاد داده بود که برای تسهیل تردد هموطنان به سرزمین مادری، نیازمند یک دستور جدی از سوی مقام معظم رهبری هستیم که ایشان نیز این موضوع را پذیرفته بودند.
جلالزاده ادامه داد: وزارت امور خارجه متنی را در این زمینه آماده کرده بود، اما به دلیل شهادت رهبر، این متن به تصویب ایشان نرسید. این متن اکنون در اختیار رئیسجمهور است تا آن را تقدیم مقام معظم رهبری کند.
وی خاطرنشان کرد: منتظریم در نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود، بسیاری از برنامههایی که در این چهار کمیسیون به تصویب رسیده است، مطرح و در صورت تأیید، به تصویب شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز برسد.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه در پایان گفت: به نظرم اخبار خوبی از مصوبات این شورا خواهیم داشت که آنها را به اطلاع ایرانیان خارج از کشور خواهیم رساند.
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