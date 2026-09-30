  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

وجود ۲۰۰۰ بمب ساعتی در نوار غزه

وجود ۲۰۰۰ بمب ساعتی در نوار غزه

ساختمان هایی که در اثر حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه آسیب دیده و تخریب نشده اند به مثابه بمب های ساعتی عمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، بعد از ریزش یک ساختمان آسیب دیده روی سر فلسطینی ها در نوار غزه و شهادت ۲۱ تن، نگرانی ها در خصوص خطرات دیگر ساختمان ها تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باعث شده برخی ساختمان ها به صورت کامل تخریب نشوند و هر لحظه احتمال ریزش آنها وجود داشته باشد.

همچنین برآورد شده که ۲ هزار ساختمان در نوار غزه همین شرایط را دارند و با نزدیک شدن فصل سرما و بارش نقش بمب های ساعتی را ایفا می کنند.

چند روز قبل سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد بر اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی محل اسکان خانواده‌های آواره در منطقه «الصناعه» در غرب شهر غزه، ۲۱ نفر به شهادت رسیده و حدود ۱۰۰ نفر مفقود شدند.

کد مطلب 6963434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها