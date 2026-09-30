وجود ۲۰۰۰ بمب ساعتی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، بعد از ریزش یک ساختمان آسیب دیده روی سر فلسطینی ها در نوار غزه و شهادت ۲۱ تن، نگرانی ها در خصوص خطرات دیگر ساختمان ها تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باعث شده برخی ساختمان ها به صورت کامل تخریب نشوند و هر لحظه احتمال ریزش آنها وجود داشته باشد.

همچنین برآورد شده که ۲ هزار ساختمان در نوار غزه همین شرایط را دارند و با نزدیک شدن فصل سرما و بارش نقش بمب های ساعتی را ایفا می کنند.

چند روز قبل سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد بر اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی محل اسکان خانواده‌های آواره در منطقه «الصناعه» در غرب شهر غزه، ۲۱ نفر به شهادت رسیده و حدود ۱۰۰ نفر مفقود شدند.