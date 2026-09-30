به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که دامنه اقدامات اروپایی علیه تجارت با شهرک‌های واقع در کرانه باختری اشغالی گسترش یافته است. این گزارش همچنین به هشدارهای اسرائیلی مبنی بر تبدیل شدن این اقدامات به موج گسترده‌تری از محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی اشاره دارد.

این اقدامات شامل کشورهای اسپانیا، ایرلند و هلند می‌شود که پیش‌تر محدودیت‌هایی را بر واردات محصولات شهرک‌های صهیونیست‌نشین اعمال کرده‌اند. در همین حال، انگلیس، فرانسه و کانادا نیز از قصد خود برای اتخاذ اقدامات مشابه خبر داده‌اند. در همین راستا، بلژیک و نروژ نیز برای تصویب قوانین جدید در این زمینه تلاش می‌کنند.

اقدامات هلند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که ممنوعیت اعمال‌شده توسط آمستردام هفته گذشته اجرایی شد. این ممنوعیت تنها به واردات و فروش محدود نمی‌شود، بلکه شامل محصولات شهرک‌نشینان موجود در چمدان‌های مسافران نیز می‌گردد.

این روزنامه افزود که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به شهرک نشینانی که عازم هلند هستند، هشدار داده است که احتمال دارد وسایل همراه آن‌ها تحت بازرسی‌های طولانی و دقیق قرار گیرد.

به نوشته این روزنامه، نگرانی‌های رژیم صهیونیستی تنها به خسارات تجاری مستقیم محدود نمی‌شود؛ تل‌آویو بیم آن دارد که آنچه «تحریم خاموش» می‌نامد، باعث شود شرکت‌های اروپایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از ترس نقض محدودیت‌ها، از تعامل با محصولات یا شرکت‌های صهیونیستی خودداری کنند.

همزمان، بحث در سطح اروپا درباره اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر ادامه دارد؛ این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای اروپایی در حال حاضر با برخی از این اقدامات مخالفند و صحبت‌هایی مبنی بر انتظار برای نتایج انتخابات داخلی رژیم صهیونیستی پیش از اتخاذ تصمیمات بیشتر شنیده می‌شود.

سناریویی که این گزارش آن را خطرناک‌ترین دانسته، تعلیق توافقنامه همکاری میان کابینه اسرائیل و اتحادیه اروپا است؛ هرچند که این گزینه با وجود اینکه برخی کشورها از آن حمایت می‌کنند، در حال حاضر به صورت عملی مطرح نیست.

این گزارش، در خصوص پیامدهای احتمالی اقتصادی تحریم‌های مذکور، به نقل از برآوردهای موسسه «میتاویم» آورده است که تأثیر مستقیم این اقدامات بر صادرات اسرائیل از شهرک‌ها ممکن است نسبتاً محدود باشد، اما خطر بزرگ‌تر در پیامدهای غیرمستقیم آن نهفته است؛ چرا که در نتیجه این تحریم‌ها ممکن است شرکت‌های اروپایی به دلیل دشواری در تشخیص منابع محصولات، از تعامل با کالاهای اسرائیلی فاصله بگیرند یا محموله‌های آن را با تأخیر مواجه کنند.