به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با صدور پیامی، روز جهانی ناشنوایان را تبریگ گفت. متن این یادداشت بدین شرح است:
به نام خدا
زبان، راه ارتباط انسانهاست و دستها نیز میتوانند روایتگر دانایی، فرهنگ و زندگی باشند.
روز جهانی ناشنوایان، فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به حق همه انسانها برای دسترسی برابر به آموزش، اطلاعات، فرهنگ و دانش است؛ حقی که برای جامعه ناشنوایان، پیوندی عمیق با بهرسمیتشناختن و دسترسی به زبانهای اشاره دارد.
امسال، این مناسبت با شعار «اعلام حقوق انسانی افراد ناشنوا» گرامی داشته میشود؛ شعاری که بر ضرورت تحقق عملی حقوق افراد ناشنوا در همه عرصههای زندگی و دسترسی کامل آنان از طریق زبانهای اشاره ملی تأکید دارد. همچنین سال ۲۰۲۶ مصادف با هفتاد و پنجمین سال تأسیس فدراسیون جهانی ناشنوایان و بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است.
کتابخانه عمومی، پیش از آنکه یک ساختمان و مجموعهای از کتابها باشد، فضایی برای یادگیری، گفتوگو، مشارکت و حضور برابر انسانها در زندگی فرهنگی و اجتماعی است. از این منظر، جامعه ناشنوایان نیز باید بتواند کتابخانه را فضایی در دسترس، پذیرا و متعلق به خود بداند؛ فضایی که در آن دسترسی به منابع، برنامههای فرهنگی و آموزشی، اطلاعات و ارتباط با کتابداران، مانعی برای حضور و مشارکت آنان ایجاد نکند.
نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با باور به اینکه عدالت فرهنگی بدون دسترسی برابر به دانش و اطلاعات محقق نمیشود، توجه به نیازهای جامعه ناشنوایان را بخشی از مسئولیت فرهنگی خود میداند. در این مسیر، توسعه دسترسپذیری خدمات کتابخانهای، توجه به منابع و محتوای مناسب، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت ارتباط با زبان و فرهنگ ناشنوایان، از جمله زمینههایی است که میتواند حضور مؤثرتر این عزیزان را در کتابخانههای عمومی و برنامههای فرهنگی کشور فراهم کند.
روز جهانی ناشنوایان، تنها مناسبتی برای یادآوری نیست؛ دعوتی است به ساختن جامعهای که در آن تفاوت، مانع دسترسی به دانایی و مشارکت فرهنگی نباشد. کتابخانههای عمومی میتوانند در این مسیر، خانهای برای کتاب، گفتوگو و یادگیری همه شهروندان باشند؛ خانهای که در آن صدای دانایی، با کلمات، تصویر و زبان اشاره، برای همگان قابل دریافت باشد.
این روز را به همه اعضای جامعه ناشنوایان، خانوادههای آنان، مترجمان و فعالان حوزه زبان اشاره، کتابداران و همه کسانی که برای گسترش دسترسی برابر به فرهنگ و دانش تلاش میکنند، صمیمانه تبریک میگویم و امیدوارم با همکاری و مشارکت یکدیگر، کتابخانههایی فراگیرتر و جامعهای برخوردار از فرصتهای برابر فرهنگی برای همه بسازیم.
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