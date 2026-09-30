به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر یخچال ساید بای ساید شما صدا می‌دهد، همیشه به معنی خرابی جدی یا سوختن کمپرسور نیست. بسیاری از صداها هنگام کار عادی دستگاه ایجاد می‌شوند؛ برای مثال صدای ملایم موتور، گردش گاز مبرد، فعالیت فن یا افتادن یخ داخل مخزن. بااین‌حال، تغییر ناگهانی شدت صدا، شنیده شدن صدای ساییدگی، تق‌تق مداوم، خرخر شدید یا همراه شدن صدا با کاهش سرمایش، نیاز به بررسی دارد. برای تشخیص علت صدای ساید باید به نوع صدا، محل شنیده شدن آن و زمان ایجاد صدا توجه کنید.

صدای یخچال ساید به خاطر چیست؟

صدای یخچال ساید معمولاً از یکی از بخش‌های زیر ایجاد می‌شود:

کمپرسور یا موتور یخچال

فن اواپراتور داخل فریزر

فن کندانسور در قسمت پشت یا پایین دستگاه

یخ‌ساز و شیر ورودی آب

تراز نبودن پایه‌ها و لرزش بدنه

برخورد یخ، سیم یا قطعه‌ای دیگر با پره فن

تماس بدنه با دیوار، کابینت یا وسایل اطراف

به همین دلیل، برای پیدا کردن علت صدای یخچال ساید نباید فقط به بلند یا کوتاه بودن صدا توجه کرد. محل تولید صدا و ارتباط آن با باز شدن در، شروع کار کمپرسور یا فعالیت یخ‌ساز، اطلاعات دقیق‌تری در اختیار شما می‌گذارد.

انواع صدای ساید بای ساید و علت احتمالی آن

در ادامه علت صدای یخچال ساید رو با هم بررسی می کنیم تا بهتر دلیل آن را پیدا کنیم:

صدای وزوز یا صدای موتور ساید

یک وزوز ملایم و یکنواخت از پشت یخچال، معمولاً همان صدای موتور ساید یا کمپرسور است. کمپرسور برای خنک کردن کابین به‌صورت دوره‌ای روشن می‌شود و کمی صدا و لرزش دارد. اگر این صدا مثل گذشته است، سرمایش دستگاه مناسب است و کمپرسور بدون توقف کار نمی‌کند، معمولاً جای نگرانی وجود ندارد.

اما اگر صدای موتور ناگهان شدید شده، دستگاه مرتب خاموش و روشن می‌شود یا هم‌زمان دمای فریزر بالا رفته است، رله استارت، پایه‌های کمپرسور، لوله‌های مسی و خود کمپرسور باید توسط مراکز معتبر تعمیر ساید بای ساید (مثل آریابهکار) بررسی شوند. کثیف بودن کندانسور نیز باعث می‌شود کمپرسور مدت بیشتری کار کند و صدای آن بلندتر به گوش برسد.

صدای خرخر یخچال ساید

صدای خرخر یخچال ساید بیشتر از سمت فریزر شنیده می‌شود و در بسیاری از موارد به فن اواپراتور مربوط است. اگر اطراف فن یخ زده باشد، پره‌ها هنگام چرخش به یخ برخورد می‌کنند و صدایی شبیه خرخر، ساییدگی یا گیر کردن ایجاد می‌شود. گاهی نیز یک تکه پلاستیک، بسته مواد غذایی یا سیم داخلی با فن تماس پیدا می‌کند.

اگر با باز کردن در فریزر صدا کم یا قطع می‌شود، احتمال ارتباط آن با فن اواپراتور بیشتر است؛ زیرا در بسیاری از مدل‌ها، با باز شدن در، فن موقتاً متوقف می‌شود. وجود برفک زیاد، کاهش گردش هوای سرد و سرد نشدن یکنواخت مواد غذایی نیز این احتمال را تقویت می‌کند.

صدای تق تق ساید

صدای تق تق ساید می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. تق‌های کوتاه و گاه‌به‌گاه ممکن است هنگام روشن شدن کمپرسور، عملکرد رله، انبساط و انقباض قطعات پلاستیکی یا افتادن یخ در مخزن ایجاد شوند. این صداها اگر پراکنده باشند و عملکرد یخچال طبیعی باشد، اغلب مشکل مهمی نیستند.

در مقابل، تق‌تق پشت سرهم، مخصوصاً زمانی که کمپرسور روشن نمی‌شود یا یخچال سرمای کافی ندارد، می‌تواند نشانه ایراد رله استارت یا خود کمپرسور باشد. همچنین اگر صدا از قسمت یخ‌ساز می‌آید، موتور یخ‌ساز، بازوی کنترل، شیر آب یا گیر کردن قالب‌های یخ باید بررسی شود.

صدای باد، سایش یا لرزش

فن اواپراتور و فن کندانسور هنگام چرخش صدای جریان هوا ایجاد می‌کنند. اگر این صدا ناگهان شبیه باد شدید، سایش یا جیغ شده باشد، ممکن است پره فن تاب برداشته، موتور فن فرسوده شده یا گردوغبار زیادی روی آن جمع شده باشد. برخورد فن با یخ نیز یکی از علت‌های رایج این مشکل است.

گاهی چیزی خراب نشده و دلیل علت صدای زیاد ساید فقط تراز نبودن دستگاه است. پایه‌های نامنظم، فاصله کم با دیوار یا تماس بدنه با کابینت، لرزش کمپرسور و فن را به محیط منتقل می‌کند. یخچال باید روی سطحی محکم قرار داشته باشد و اطراف آن فضای کافی برای گردش هوا وجود داشته باشد.

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علت صدای یخساز یخچال ساید چیست؟

علت صدای یخساز یخچال ساید معمولاً به مراحل طبیعی تولید و تخلیه یخ مربوط است. ورود آب به قالب، چرخش موتور، جدا شدن یخ‌ها و افتادن آن‌ها داخل مخزن می‌تواند صداهای کوتاه مثل وزوز، کلیک یا تق ایجاد کند. صدای شیر ورودی آب هم معمولاً فقط چند ثانیه ادامه دارد.

اگر یخ‌ساز بدون توقف صدا می‌دهد، آب‌گیری انجام نمی‌شود، یخ‌ها در قالب گیر کرده‌اند یا صدای موتور آن شبیه تق‌تق مداوم شده است، احتمال خرابی موتور یخ‌ساز، شیر برقی، سنسور یا گرفتگی مسیر آب وجود دارد. در این شرایط، خاموش کردن یخ‌ساز تا زمان بررسی تخصصی می‌تواند از فشار بیشتر به قطعات جلوگیری کند.

چه صداهایی طبیعی هستند و چه صداهایی نیاز به تعمیر دارند؟

وزوز ملایم کمپرسور، صدای جریان آب یا گاز، کلیک گاه‌به‌گاه و صدای افتادن یخ معمولاً طبیعی هستند. این صداها باید کوتاه، قابل‌تحمل و مشابه صدای همیشگی دستگاه باشند.

در مقابل، سایش شدید، خرخر مداوم، صدای جیغ، لرزش غیرعادی، تق‌تق پیوسته و هر صدایی که همراه با کاهش سرما، افزایش برفک، نشتی آب یا خاموش و روشن شدن مکرر باشد، نیاز به بررسی دارد. ادامه کار یخچال در این وضعیت ممکن است هزینه تعمیر یخچال ساید را بیشتر کند.

سوالات متداول درباره علت صدای یخچال ساید

آیا هر صدایی از یخچال ساید نشانه خرابی است؟

خیر. کمپرسور، فن، گردش مبرد و یخ‌ساز در زمان کار صداهایی تولید می‌کنند. زمانی صدا نگران‌کننده است که نسبت به گذشته تغییر کرده، مداوم شده یا همراه با کاهش سرمایش باشد.

چرا صدای یخچال با باز کردن در فریزر قطع می‌شود؟

باز شدن در فریزر در بسیاری از مدل‌ها باعث توقف موقت فن اواپراتور می‌شود. بنابراین قطع شدن صدا با باز کردن در، احتمال ایراد فن یا برخورد پره آن با یخ را افزایش می‌دهد.

آیا صدای زیاد ساید همیشه از کمپرسور است؟

خیر. تراز نبودن، کثیفی فن کندانسور، تماس بدنه با کابینت و یخ‌زدگی فن داخلی نیز می‌توانند علت صدای زیاد ساید باشند. ابتدا محل صدا را مشخص کنید و سپس برای تشخیص دقیق اقدام کنید.

برای کاهش صدای یخچال چه کاری انجام دهیم؟

تراز کردن پایه‌ها، ایجاد فاصله از دیوار، تمیز کردن بخش قابل دسترس پشت دستگاه و بررسی وجود یخ یا مانع اطراف فن، اقدامات اولیه مناسبی هستند. باز کردن قطعات داخلی باید توسط تعمیرکار انجام شود.

علت صدای یخچال ساید هنگام شب چیست؟

در سکوت شب، صداهای عادی یخچال بلندتر به نظر می‌رسند. بااین‌حال، اگر صدا در شب طولانی، ضربه‌ای یا همراه با اختلال سرمایش است، بهتر است دستگاه بررسی تخصصی شود.

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