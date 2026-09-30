به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، دانشمندان دانشگاه دولتی سنپترزبورگ که از شرکای تیوی بریکس است، با همکاری پژوهشگران مؤسسات علمی روسیه روش جدیدی برای تیمار بذر گندم پیش از کاشت توسعه دادهاند.
این فناوری با استفاده از کیتوسان و گلیاکسال، پوششی محافظ روی بذر ایجاد میکند که به جوانهزنی و رشد گیاه کمک کرده و خطر ابتلا به بیماریهای گیاهی را کاهش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه گندم نرم را بررسی کردند که از محصولات پرکشت در منطقه شمالغرب روسیه به شمار میرود. در آزمایشها دو روش مورد بررسی قرار گرفت؛ در روش نخست بذرها بهصورت جداگانه با کیتوسان و گلیاکسال تیمار شدند و در روش دوم از ترکیب آماده این دو ماده استفاده شد.
در ادامه، پوشش ایجادشده تحت عملیات حرارتی قرار گرفت تا شبکهای پلیمری و پیوندی بر پایه کیتوسان با مقدار اندکی گلیاکسال شکل بگیرد.
کیتوسان مادهای طبیعی است که از کیتین به دست میآید و برای ایجاد پوششهای محافظ سازگار با محیطزیست روی بذرها استفاده میشود. پژوهشگران دریافتند ترکیب این ماده با گلیاکسال میتواند دوام و کارایی پوشش ایجادشده را افزایش دهد.
بذرهای تیمارشده با استفاده از شاخصهای فیتومتریک و فیتوپاتولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند که از جمله آنها میتوان به تعداد پنجههای بارور و وزن دانه در هر سنبله اشاره کرد.
مؤثرترین روش شامل قرار دادن بذرها در محلول کیتوسان، خشک کردن آنها و سپس تیمار با محلول آبی گلیاکسال بود. به گفته پژوهشگران، این روش عملکرد بالقوه گندم را بیش از ۱.۵ برابر افزایش داد و خطر ابتلا به بیماریهای گیاهی را نیز کاهش داد.
این نتایج در جریان آزمایشهای انجامشده در آزمایشگاههای پوشکین و پاولوفسک وابسته به مؤسسه واویلوف به دست آمده است.
ماریا فوکینا، دانشیار دانشگاه دولتی سنپترزبورگ، گفت این فناوری تاکنون در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته و برای استفاده گستردهتر در بخش کشاورزی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
به گفته وی، نتایج اولیه نشان میدهد پوششدهی بذر با این روش میتواند ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی داشته باشد.
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