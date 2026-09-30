به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت قضایی برای شرکت در نشست دادستانهای سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، با همراهی سفیر کشورمان، با «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی کشور روسیه دیدار و مذاکره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد ضمن تمجید از مواضع اصولی مقامات عالی این کشور در واکنش به تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونی علیه ایران گفت: حمایت دولت روسیه از جمهوری اسلامی ایران، هم در سطح عالی سیاسی و هم در سازمانهای بینالمللی، قابل تقدیر است.
رئیس دیوان عالی روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، بارها تاکید کرده است، روابط ایران و روسیه عمیق، دوستانه و راهبردی است.
وی افزود: پس از امضاء معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین دو کشور، این مناسبات وارد مرحله تازهای شده و اکنون در همه عرصهها، از جمله در زمینه همکاریهای قضایی، تحرک و پیشرفت بسیار خوبی را شاهد هستیم.
دوطرف در این دیدار همچنین درباره طیف وسیعی از موضوعات و مباحث قضایی، پیگیری اسناد امضاء شده و تبادل تجربیات در حوزه خدمات الکترونیک قضایی گفتوگو کردند.
اجلاس دادستانهای کل سازمان همکاری شانگهای از روز چهارشنبه در شهر کازان، مرکز جمهوری مسلماننشین تاتارستان آغاز میشود و حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، ضمن سخنرانی در نشست عمومی، با مقامات عالی قضایی و دادستانهای کل روسیه و کشورهای شرکت کننده دیدار و مذاکره خواهد کرد.
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