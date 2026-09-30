بهرامی: صنایع دستی به زنجیره اقتصادی اصفهان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله بهرامی صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون تخصصی صنایع دستی و گردشگری بخش تعاون استان اصفهان که با حضور مدیران تعاونیهای فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره مانوین باید به جلوهگاه توانمندیهای خلاق تعاونگران استان اصفهان تبدیل شود و ظرفیتهای واقعی این بخش را در معرض دید مخاطبان قرار دهد.
وی افزود: اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی از ظرفیت کمنظیری برخوردار است و بخش قابل توجهی از اقتصاد هنر کشور در این استان شکل گرفته است، بنابراین حضور تعاونیها در جشنواره مانوین نباید صرفاً به عرضه محصولات محدود شود.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان ادامه داد: ایدههای جدید، روشهای نوین تولید، طراحی، بستهبندی، بازاریابی و اقداماتی که دارای وجه خلاقانه هستند باید در این رویداد ارائه شوند تا تصویری واقعی از ظرفیتهای نوآورانه تعاونیهای استان شکل بگیرد.
صنایع دستی باید به زنجیره اقتصادی تبدیل شود
بهرامی با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنایع دستی تصریح کرد: صنایع دستی زمانی میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد استان ایفا کند که از یک فعالیت صرفاً هنری به یک زنجیره اقتصادی شامل تولید، طراحی، برندسازی، گردشگری، فروش و صادرات تبدیل شود.
وی گفت: پیوند میان صنایع دستی و گردشگری میتواند بازار جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کند و تعاونیها نیز ظرفیت مناسبی برای ایجاد این ارتباط و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در این حوزه دارند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به جایگاه فرش دستباف استان افزود: اصفهان یکی از کانونهای مهم تولید فرش دستباف کشور است و بر اساس گزارشهای منتشرشده، تولید سالانه فرش دستباف استان نزدیک به ۷۰۰ هزار مترمربع برآورد میشود.
وی ادامه داد: این ظرفیت نشان میدهد که فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری میتوانند در کنار یکدیگر زنجیرهای قدرتمند از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان ایجاد کنند و جشنواره مانوین میتواند بستری برای معرفی این پیوند باشد.
تأکید بر ارائه «کار خلاقانه» در مانوین
بهرامی با تأکید بر اینکه عنوان صنایع خلاق باید در محتوای ارائهشده از سوی تعاونیها نیز نمود داشته باشد، گفت: در این جشنواره باید محصول یا فعالیتی ارائه شود که نشاندهنده نوآوری و خلاقیت اصفهان باشد؛ این خلاقیت میتواند در طراحی و تولید محصول، شیوه ارائه، بستهبندی، بازاریابی یا استفاده از ظرفیت گردشگری برای معرفی و فروش صنایع دستی نمود پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان از توانمندیهای قابل توجهی در این زمینه برخوردار است و باید تلاش کنیم ظرفیتهای موجود در تعاونیها به شکلی حرفهای و متناسب با جایگاه استان در این رویداد معرفی شود.
جشنواره مانوین ۲۱ و ۲۲ مهر در اصفهان برگزار میشود
در ادامه این نشست، علیرضا روحانی، مشاور معاونت اقتصادی استانداری اصفهان، با تشریح اهداف جشنواره مانوین و اقدامات انجامشده اظهار کرد: محوریت این رویداد با معاونت فناوری ریاست جمهوری است و مراحل داوری و انتخاب افراد و شرکتهای برتر در حوزه فعالیتهای خلاقانه انجام شده است.
وی افزود: جشنواره و نمایشگاه صنایع خلاق مانوین روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه در اصفهان برگزار میشود و تعاونیهای استان باید حضوری فعال و متناسب با جایگاه اصفهان در این رویداد داشته باشند.
مشاور معاونت اقتصادی استانداری اصفهان ابراز امیدواری کرد مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی و تعاونیها زمینه تداوم برگزاری این جشنواره در سالهای آینده و تبدیل آن به یک رویداد ماندگار در حوزه صنایع خلاق استان را فراهم کند.
انتقاد تعاونیها از نحوه داوری جشنواره
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع دستی و گردشگری بخش تعاون استان اصفهان دیدگاههای خود را درباره نحوه برنامهریزی و برگزاری جشنواره مطرح کردند و نسبت به تمرکز فرآیند برنامهریزی و داوری در مرکز انتقاد داشتند.
اعضای کمیسیون بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسی و تخصصی استان تأکید کردند و خواستار حضور مؤثر اتحادیهها و تشکلهای تعاونی مرتبط در فرآیند برنامهریزی و ارزیابی شدند.
به اعتقاد اعضای کمیسیون، استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی استان میتواند به شناسایی دقیقتر توانمندیهای واقعی و متنوع اصفهان و معرفی بهتر آنها در جشنواره مانوین کمک کند.
همچنین در این نشست بر ضرورت حضور پررنگتر فرش دستباف و صنعت گردشگری در جشنواره تأکید شد تا این رویداد صرفاً به نمایش چند محصول محدود نشود و بتواند تصویری جامع از ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و خلاقانه استان ارائه دهد.
در پایان مقرر شد برنامهریزی برای حضور تعاونیها به گونهای انجام شود که محصولات، ایدهها و فعالیتهای جدید و خلاقانه اصفهان در حوزه گردشگری، صنایع دستی و فرش دستباف در جشنواره مانوین معرفی شود.
همچنین اعضای حاضر در نشست و مجموعههای مرتبط موظف شدند برای اجرای تصمیمات اتخاذشده و برگزاری هرچه بهتر این رویداد همکاری لازم را داشته باشند.
جشنواره مانوین در حالی قرار است در اصفهان برگزار شود که بخش تعاون استان تلاش دارد از ظرفیت این رویداد برای معرفی توانمندیهای خلاق تعاونیها، توسعه بازار محصولات صنایع دستی، تقویت پیوند میان گردشگری و صنایع دستی و فرش دستباف و ایجاد مسیرهای جدید برای عرضه و فروش محصولات تعاونیها استفاده کند.
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