نیروی انتظامی هر روز با اقتدار و هوشمندی در میدان حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته فراجا بیان کرد: رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم نقش مهمی دارند؛ هرجا شهروندی حقوق شهروندی و ملاحظات حفظ و نگهداری از اموال خود را بهتر بداند، رفتار حرفه ای شهروندی انجام می دهد جرم و جنایت کمتر بوده و هرجا شهروندی از مهارت حرفه ای کمتر برخوردار باشد خصوصا در شرایط فعلی، میزان جرم ها بیشتر است.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در استان همراهی و همدلی خوبی بین پلیس و رسانه وجود دارد البته نباید به این قانع بود بلکه باید با تلاش و هم افزایی بیشتر و گسترش چتر اطلاع رسانی در همه ابعاد، بتوانیم برای همه طیف ها در این معقوله نقش بهتری در جامعه ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در این ایام درگیر یک جنگ ناجوانمردانه بودیم، تصریح کرد: پلیس به دلیل اقتدار در عملکرد، مورد تهدید، تعارض و بمباران قرار گرفت. بخشی از اماکن ما در این جنگ آسیب دیدند اما اراده همکاران ما نه تنها کم نشد بلکه در همه ابعاد ماموریتی مستمرتر و با اراده ای قوی تر ورود پیدا کردند.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی خوزستان عنوان کرد: امروز امنیت استان مرهون زحمات نیروی انتظامی است که با هم افزایی دستگاه های مختلف اعم از سپاه مقتدر، اداره اطلاعات، بسیج مردمی و حضور هوشمندانه مردم در خیابان و تجمعات مقتدرانه شبانه رقم خورده است.

سرهنگ رحیمی به برخورد با مخلان نظم و امنیت با صلابت، برنامه و مکانیسم مشخص اشاره کرد و افزود: در بخش های کشف سلاح و مهمات، تیراندازی در مراسمات مختلف، برخورد با اراذل و اوباش و گروهکها که بخشی از چالش های خوزستان هستند اقداماتی داشته ایم؛ برخی قصد داشتند امنیت مردم استان را بر هم بزنند اما با اقدام هوشمندانه پلیس دستگیر شدند.

وی گفت: روز به روز با اقتدار و هوشمندانه در میدان حضور داریم و این را به افرادی که فکر به هم زدن نظم عمومی و امنیت مردم را دارند هشدار می دهیم.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: در سال جاری یک هزار و ۷۸۲ قبضه سلاح و ۶۵ هزار فشنگ کشف شده است.همچنین ۱۹ باند متلاشی شده و یک هزار و ۱۷۲ متهم دستگیر شده اند.

کشف بیش از ۷ تن انواع مواد مخدر

سرهنگ رحیمی بیان کرد: در سال جاری هفت تن و ۱۵۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین ۷۰ درصد تیراندازی های رخ داده کشف شدند.

وی به اقدامات پیشگیرانه فضای سایبری اشاره و تصریح کرد: از خانواده ها درخواست داریم در این فضای آلوده مراقب فرزندان خود باشند تا گرفتار نشوند. در ایام گذشته از طریق ایجاد قرارگاه پلیس فتا با بسیاری از افراد که قصد خروج از چهارچوب مقررات را داشتند برخورد صورت گرفت، برای برخی پیامک ارسال شده، برخی را احضار و بعضی دیگر را به قانون معرفی کردیم.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی خوزستان در خصوص اقدامات حوزه پلیس امنیت اقتصادی در بازار اظهار کرد: با ورود به پرونده های مهم اختلاس، ارتشاع، زمین خواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، فرار مالیاتی و پایش ورود و خروج کالا در جهت تثبیت و برخورد با افرادی که در حوزه اقتصادی برای جامعه ما چالش درست می کنند نیز اقداماتی انجام شده است.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه در ۶ ماه سال جاری بیش از ۲.۵ میلیون پاسخگویی به امداد خواهان صورت گرفته، تصریح کرد: در ایام جنگ رمضان یکی از اقدامات مهم پلیس پاسخگویی به خواسته های امداد خواهان بود که دشمن قصد داشت با زدن مقرهای ما پاسخگویی به امدادخواهی مردن را از بین ببرد اما موفق نشد و بیش از ۹۵ درصد تقدیر و تشکر مردمی داشتیم که این خود از مولفه های مهم خدمت پلیس به مردم است.هرجا ارتباط پلیس با مردم از بین برود ارتباط حاکمیت با مردم از بین می رود.

کاهش ۶ درصدی تصادفات

وی ۹۰ درصد دلیل تصادفات را عامل انسانی اعلام و عنوان کرد: پس از سالیان متوالی افزایش آمار تصادفات، در سال گذشته ۶ درصد کاهش تصادفات رقم خورد که تثبیت آن در سال جاری را شاهد هستیم لذا باید اقدامات فرهنگی و هوشمندسازی در این زمینه ادامه پیدا کند.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه در ایام جنگ، مشاوره های خوبی با محوریت معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان صورت گرفته، گفت: در تجمعات شبانه غرفه های گزینش و استخدام، مشاوره در زمینه های مختلف برپا بوده که برای هفته فراجا تقویت شده اند.

سرهنگ رحیمی با تاکید بر اینکه امروز یکی از مهم ترین رسالت های ما در حوزه فرهنگی، حضور مقتدرانه مردم در صحنه اجتماعات شبانه است، افزود: حضور مردم در میدان،مشتی محکم در دهان دشمن بوده که از پهپاد و حمله نظامی اثربخش تر است بنابراین باید تلاش کنیم تحت هیچ شرایطی این حضور که برای حمایت از نیروهای مسلح است تضعیف نشود و این خود نمونه‌ای از مردم سالاری به شمار میرود.

وی تاکید کرد: امروز ثابت شده ابرقدرت اول دنیا ایران است که در مقابل ابرقدرت های پوشالی، دو کشور ناتو هسته ای دنیا ایستاده است و هیچ ماموریتی برای ما مهم تر از حضور در تجمعات شبانه نیست.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی را از روز جمعه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» آغاز خواهیم کرد گفت: سخنرانی فرمانده انتظامی خوزستان، اجرای پویش سراسری قهرمان شهر من با حضور در مدارس، حضور در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه، برپایی میز خدمت، تجلیل از خانواده و کارکنان، برپایی ایستگاه سلامت، برپایی غرفه جذب و گزینش، تجلیل و تکریم خانواده شهدا، ملاقات با مصدومین و مجروحین سوانح ترافیکی، مسابقه دوچرخه سواری، جلسه با بزرگان شیوخ و سران عشایر از جمله برنامه‌های این هفته هستند.

وی بیان کرد: با تدبیر فرماندهی انتظامی خوزستان، همت مسئولین و دستور استاندار، روند ساخت دبیرستان پلیس که اراده انجام آن در استان وجود دارد را تا سال آینده را آغاز خواهیم کرد.