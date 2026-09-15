جایزه فیروزه به بستری برای حمایت و صادرات محصولات فرهنگی تبدیل شده

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهدی نوری‌زاده، دبیر شورای سیاست‌گذاری؛ برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و عباس جهانگیری، مدیر انتشارات‌ حافظ جایزه فیروزه سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد.

علیرضا نوری‌زاده، مدیرکل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری جایزه فیروزه، در ابتدا از فعالان این عرصه که در جایزه فیروزه حمایت‌هایی داشتند، از جمله سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها؛ دبیران و داوران جایزه؛ حمیده گوهری، دبیر جایزه فیروزه؛ سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و سایر افرادی که در این جایزه فیروزه حمایت‌هایی داشتند، تشکر کرد.

نوری‌زاده درباره اهمیت دهمین دوره جایزه فیروزه گفت: دهمین دوره جایزه فیروزه برای ما اهمیتی فراتر از یک دوره معمول یا یک عدد دارد. ده سالگی یک رویداد یعنی بلوغ. ده سالگی یک رویداد یعنی بلوغ، استمرار و اثبات یک ضرورت؛ فیروزه در طول این ده سال به یک برند شناخته‌شده در حوزه کالاها و محصولات فرهنگی تبدیل شده است.

او افزود: لازم است به آمار جایزه در این دوره اشاره کنم. در دهمین دوره، ۴۳۳۵ اثر از سوی ۷۹۹ کاربر در سامانه ثبت شدند و از هر ۳۱ استان کشور شرکت‌کننده داشتیم. استان‌های کرمان، ایلام، آدربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و قزوین بیشترین مشارکت را در این حوزه داشتند.

نوری‌زاده گفت: ۶۹ درصد آثار مربوط به حوزه صنایع و هدایای فرهنگی بود؛ عنوانی که در همین جلسات شورای سیاست‌گذاری، ابتدا جناب سید عباس صالحی از آن به‌عنوان دست‌سازه‌های فرهنگ‌بنیاد یاد کرده بودند.

او افزود: ۲۳ درصد آثار در حوزه اسباب و عروسک اقوام ایرانی بود. پنج نفر در هدایای فرهنگی، چهار نفر در اسباب‌بازی، سه نفر در طراحی شخصیت و کاراکتر فرهنگی و دو نفر در حوزه نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی برگزیده شدند.

نوری‌زاده ادامه داد: جالب اینجاست که ۷۸ درصد از آثار متعلق به کسب‌وکارهای نوپا بود. این یک نشان برای فیروزه است؛ نشانش این است که فیروزه می‌تواند حلقه اتصال میان ایده، تولید، کسب‌وکار و بازار باشد.

نوری‌زاده گفت: در طول ده سال برگزاری جایزه فیروزه، بیش از ۵۰ هزار اثر فرهنگی شناسایی شدند و پایگاه داده‌های آن موجود است و ارتباط هم گرفته می‌شود. ۵۰۰ اثر جایزه فیروزه به عضویت صندوق هنر درآمدند.

نوری‌زاده گفت: حمایت از برگزاری صنایع خلاق در حوزه‌های اسباب‌بازی، عروسک، هدایای فرهنگی و نوشت‌افزار، با هدف توسعه تولید، عرضه و صادرات، در اولویت قرار گرفته است.

او افزود: همچنین شرکت‌هایی که در زمینه بازاریابی و بازسازی بین‌المللی صنایع خلاق، به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با جایزه فیروزه، فعالیت می‌کنند، گواهی شرکت مدیریت صادرات دریافت خواهند کرد و از مشوق‌های صادراتی برخوردار خواهند شد.

نوری‌زاده ادامه داد: منتخبان جایزه فیروزه برای بازاریابی بین‌المللی و ورود به بازارهای خارجی، با قید اولویت، از همراهی و مساعدت رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی در کشورهای هدف برخوردار خواهند شد.

او افزود: در صورت موفقیت در صادرات صنایع و خدمات فرهنگی، گواهی مربوط به آنها اعطا خواهد شد تا از مزایای پیش‌بینی‌شده برای صادرکنندگان بهره‌مند شوند.

محصول فرهنگی نباید صرفاً در برگزاری جشنواره‌ها باقی بماند

برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره اهمیت کالای فرهنگی گفت: کالای فرهنگی فقط یک کالا نیست. یک کالا زمانی که با هویت، فرهنگ و خلاقیت یک جامعه پیوند می‌خورد، دیگر صرفا یک کالای اقتصادی نیست، بلکه حامل معنا و هویت است.

ضرغامی افزود: این جایزه می‌تواند بخشی از یک منظومه بزرگ‌تر برای تقویت اقتصاد، فرهنگ و حمایت از خلاقیت ایرانی و تبدیل هویت فرهنگی به محصول قابل عرضه در بازار باشد.

او گفت: مهم‌ترین مسئله ما این است که چگونه بین اقتصاد و فرهنگ ارتباط سازنده برقرار کنیم. اینجاست که نقش طراحان و هنرمندان اهمیت پیدا می‌کند. ما در ایران با گنجینه‌ای کم‌نظیر از هنر، صنایع دستی، معماری، آیین‌ها و میراث‌های تاریخی و رنگ‌ها روبه‌رو هستیم. مسئله ما کمبود میراث فرهنگی نیست؛ مسئله این است که چگونه این میراث را به زبان امروز ترجمه کنیم.

ضرغامی ادامه داد: ما به بازتولید گذشته نیاز نداریم. اگر قرار است کالای فرهنگی به بازار امروز تبدیل شود، باید سه ویژگی را داشته باشد؛ هویت، خلاقیت و رقابت‌پذیری. طراحی بدون هویت ممکن است محصولی تولید کند که هیچ تفاوتی با محصولات مشابه جهانی نداشته باشد. هنر ما این است که میان هویت و طراحی تعادل ایجاد کنیم.

ضرغامی گفت: صنایع دستی فقط یک حوزه تولیدی نیست. صنایع دستی بخشی از حافظه و هویت فرهنگی ما است. بنابراین یکی از رویکرد ما گه در معاونت صنایع دستی دنبال خواهد شد تقویت ارتباط میان صنایع دستی، طراحی و صنایع خلاق است. باید بتوانیم از دانش و تجربه استادکاران و طراحان جوان و ظرفیت بازار استفاده کنیم. این پیوند می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

او در ادامه درباره اهمیت بازار اظهار کرد: مسئله دیگر بازار است. اگر برای محصول فرهنگی بازار ایجاد نکنیم، بهترین ایده‌ها هم پای کار نخواهند ماند و محصول فرهنگی و صنایع از کالای ایرانی نباید صرفاً در برگزاری جشنواره‌ها بماند.

ضرغامی افزود: ایده، طراحی، تولید و بسته‌بندی، بازاریابی و توزیع و حضور در بازار داخلی و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین ضروریاتی است که حوزه فرهنگ به آن نیاز دارد. جایزه فیروزه می‌تواند در این زنجیره نقش مؤثری ایفا کند؛ در اتصال طراحان و تولیدکنندگان به بازار.

او ادامه داد: امیدوارم در دوره‌های آینده، در کنار معیارهایی مانند زیبایی‌شناسی، پایداری، نوآوری و استفاده از فناوری، ظرفیت صادراتی نیز مورد توجه قرار گیرد و ما به عنوان میراث فرهنگی حمایت خواهیم کرد و در سال‌های آینده کمک خواهیم کرد این جشنواره آن‌طور که باید برگزار شود.

جشنواره فیروزه نباید پایان یک رقابت باشد، بلکه باید آغاز یک مسیر باشد

عباس جهانگیری، مدیر انتشارات بین‌المللی حافظ، درباره فرهنگ ایرانی گفت: فرهنگ یک ملت را فقط در کتاب‌ها و موزه‌ها نمی‌توان گفت. گاهی فرهنگ یک ملت را باید در دست‌های یک هنرمند جست‌وجو کرد. امروز ما در میان همین دست‌ها ایستادیم؛ دست‌هایی که با عشق، خلاقیت و گاهی با کمترین امکانات، بخشی از فرهنگ، فرهنگ ایران را خلق می‌کنند.

او با اشاره به جایزه فیروزه گفت: جشنواره فیروزه، قبل از اینکه جشنواره یک اثر یا یک محصول باشد، جشنواره خلاقیت و هویت ایرانی است. آنچه امروز خلق می‌کنیم، ممکن است فردا بخشی از میراث فرهنگی فرزندان ما باشد.

او افزود: برای من حضور امروز در این جمع فقط حضور یک ناشر در یک جشنواره نیست، بلکه حضور یک عمر تجربه در کنار نسلی است که می‌خواهد فرهنگ ایرانی را از زبان هنر، خلاقیت و تولید به نسل آینده انتقال دهد.

جهانگیری گفت: واقعیت این است که اگر هنرمند یک کشور دیده نشود، بخشی از فرهنگ آن کشور دیده نخواهد شد. امروزه وقتی به آثار هنرمندان این جشنواره نگاه می‌کنیم، فقط عروسک، اسباب‌بازی، صنایع دستی یا یک اثر هنری نمی‌بینیم؛ من در این آثار، ایران را می‌بینم. همچنان که انتشارات بین‌المللی حافظ نیز در طول بیش از هفت دهه فعالیت خود در حوزه کتاب و نشر، همیشه بر این باور پایبند بوده که کتاب فقط یک مجموعه کاغذ و نوشته نیست؛ کتاب وسیله انتقال تجربه است.

مدیر انتشارات بین‌المللی حافظ درباره اثر فرهنگی عروسک‌های محلی افزود: یک عروسک محلی فقط یک عروسک نیست؛ لباس، قصه، آداب و خاطره یک سرزمین است. یک اسباب‌بازی ایرانی فقط وسیله سرگرمی کودک نیست؛ می‌تواند نخستین پنجره یک کودک به سوی فرهنگ خودش باشد. یک اثر هنری، اگر درست معرفی و ثبت شود، می‌تواند سال‌ها بعد سخن بگوید.

او گفت: ما سال‌ها تلاش کردیم هنرهایی را که بخشی از هویت و زندگی مردم ایران است، در قالب کتاب، ثبت، آموزش و معرفی نماییم؛ هنرهایی که اگر آموزش داده نشوند و اگر نسل جوان با آنها ارتباط برقرار نکند، ممکن است به‌تدریج از زندگی روزمره فاصله بگیرند و به ورطه فراموشی سپرده شوند.

جهانگیری با اشاره به حمایت از هنرمندان ایرانی بیان کرد: حمایت از هنرمند، هزینه فرهنگی نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده است. هنرمند فقط به تشویق نیاز ندارد؛ هنرمند به فرصت نیاز دارد؛ فرصت تولید، فرصت دیده شدن، فرصت عرضه و فرصت رسیدن به بازار. اگر از هنرمند ایرانی حمایت نکنیم، نمی‌توانیم از تولیدکننده ایرانی انتظار داشته باشیم که در برابر محصولات خارجی رقابت کند. اگر می‌خواهیم کودک ایرانی با فرهنگ ایرانی بزرگ شود، باید فرهنگ ایرانی را در اختیار او قرار دهیم؛ نه فقط در کتاب‌های درسی، بلکه در کتاب، اسباب‌بازی، عروسک، لوازم‌التحریر، هنر و زندگی روزمره.

مدیر انتشارات بین‌المللی حافظ ادامه داد: بنده در طول سال‌های طولانی فعالیت در حوزه نشر، همیشه به این باور رسیدم که هنر و کتاب می‌توانند یکدیگر را ماندگار کنند. هنرمند خلق می‌کند، کتاب ثبت می‌کند و نسل بعد آن را ادامه می‌دهد. ما در انتشارات بین‌المللی حافظ تلاش کردیم بخشی از هنرهای ایرانی، صنایع دستی، عروسک‌سازی و هنرهای آموزشی را در قالب کتاب ثبت و معرفی کنیم.

او تأکید کرد: جشنواره نباید فقط پایان یک رقابت باشد؛ باید آغاز یک مسیر باشد. این جشنواره می‌تواند محلی باشد برای کشف استعدادهای تازه، معرفی هنرهای بومی، حمایت و تولیدکنندگان و ایجاد فرصت برای جوانانی که شاید امروز نامشان را کمتر شنیده‌ایم، اما ممکن است فردا نام ایران را در عرصه فرهنگ و هنر بلندآوازه کنند.

گفتنی است، در آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه نیز از برگزیدگان این دوره تقدیر به عمل آمد:

برگزیدگان بخش اسباب بازی:

سید علیرضا طباطبایی از شهر قم، شایسته تقدیر برای جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی

نسیم بطیاری از شاهرود استان سمنان، نفر سوم برای کتاب نمدی_آموزشی خونه مادربزرگه

صادق کمیلی نژاد از شهر مشهد استان خراسان رضوی برای نگاره و مصطفی اخوان از شهر اصفهان استان اصفهان برای بازی صفحه‌ای نبرد 12، نفرات دوم به شکل مشترک

برگزیدگان بخش طراحی شخصیت:

فرهود فرمند، شایسته تقدیر از شهر تهران، برای طراحی شخصیت فرهنگی، شخصیت ابرقهرمان کارتونی: فاویان فنری

مهراوه طاهرخانی نفر دوم از شهر تاکستان قزوین طراحی شخصیت فرهنگی، نگار؛ نخستین نگهبان کارگاه میراث

محمد مهدی جلالیان از شهر تهران برای طراحی شخصیت فرهنگی، امیر علی/ایلیا

برگزیدگان بخش هدایای فرهنگی:

محمد خرمیان، شایسته تقدیر از شهر اصفهان برای هدایای فرهنگی جعبه های دست ساز خلاقانه هنری

الهه دهقان، شایسته تقدیر از شهر تهران برای هدایای فرهنگی عودسوز مه شار

وحید بابائی، نفر سوم از شهر یزد برای هدایای فرهنگی دیس شیرینی خوری مسی مدل رزا طرح برجسته

علی توکلی، نفر دوم از شهر قم برای هدایای فرهنگی قمقمه مسی یاشار

حسنیه عثمانی، نفر اول از شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان برای هدایای فرهنگی نیم ست سوزن دوزی بلوچی

برگزیدگان بخش عروسک بومی:

مهین قادری،شایسته تقدیر از بندر گناوه بوشهر برای عروسک مروارید های سیاه بندر گناوه

معصومه میرزایی، شایسته تقدیر از نظر آباد اصفهان برای عروسک‌های انگشتی دماب

معصومه مسعودی، شایسته تقدیر از علی آباد گلستان برای عروسک ماروچه

مرجان بهروز پکر، شایسته تقدیر از شهر تبریز آذربایجان شرقی، برای عروسک خاتون چهارشنبه

فاطمه صفیان بلداجی، شایسته تقدیر از بلداجی استان چهارمحال وبختیاری برای عروسک بانوی ایل قشقایی

فریبا درویشبند، شایسته تقدیر از شهر قزوین برای عروسک‌های بومی زرین خانی با نام بئی

الهه دریجانی، شایسته تقدیر از شهر کرمان برای عروسک ننه کماچ

پروین بهرام پور، شایسته تقدیر از اندیشه تهران برای عروسک انار خاتون

امیره دهاز از عسلویه هرمزگان برای عروسک دی زنگرو و حوری منصوری از هندیجان خوزستان برای عروسک بیگک بقچه‌ای، نفر اول به شکل مشترک.

فاطمه کلندر زهی از بیرجند خراسان جنوبی برای عروسک دوتوک زربخت و رحیمه پرویز پور از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان براب عروسک دهتوک، نفر دوم به صورت مشترک

مسعود حسینی، نفر اول از نظر آباد استان البرز برای مجموعه عروسک‌های خیمه شب بازی.

بخش تقدیر از دبیرخانه‌های برتر:

دبیر استانی: فاطمه ستار جمشیدی، مدیرکل استان: نعمت الله پایان از آذربایجان شرقی

دبیر استانی: یونس قیطانی، مدیرکل استان: علی هلشی از ایلام

دبیر استانی: محبوبه بوژمهرانی، مدیرکل استان: حسین مسگرانی از خراسان رضوی

دبیر استانی: میهن خاتمی، مدیرکل استان: جعفر محمدی از زنجان

دبیر استانی: حمیده یعقوبی، مدیرکل استان: عبدالسلام بلوچ زاده از سیستان و بلوچستان

دبیر استانی: سمیه عنایت‌پور، مدیرکل استان: حسین اسحاقی از کرمان

دبیر استانی: سمانه شهری‌نژاد ، مدیرکل استان: احمد گلچین از گلستان

دبیر استانی: رسول رجبی، مدیرکل استان: علی هوشمند از قزوین

دبیر استانی: فاطمه منصوری، مدیرکل استان: محمدرضا جوادی از همدان

نمایشگاه دائمی آثار جایزه فیروزه، فرصتی برای بازاریابی بیشتر است

در پایان این برنامه، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمعی از خبرنگاران، درباره برگزاری نمایشگاه دائمی جایزه فیروزه گفت: برنامه‌ای که دوستان امسال همزمان با دهمین دوره جایزه فیروزه آغاز کردند، برگزاری نمایشگاهی از آثاری بود که طی ده سال گذشته به‌عنوان آثار برتر و برگزیده انتخاب شدند. دوستان در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل این نمایشگاه به یک نمایشگاه دائمی هستند.

صالحی افزود: این نمایشگاه دائمی، به‌ویژه با توجه به شناختی که از آثار ایجاد می‌کند، فرصت مناسبی فراهم خواهد کرد تا مخاطبان و فعالان بازار با آثار و تولیدکنندگان آنها ارتباط برقرار کنند و زمینه بازاریابی و عرضه این آثار فراهم شود. در واقع، این نمایشگاه امکان دیده‌شدن بیشتر آثار را فراهم می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: بخش دوم، پلتفرم است. این پلتفرم نیز بخش مهمی از فعالیت خود را به بازاریابی و فراهم‌کردن امکان دیده‌شدن آثار اختصاص خواهد داد و می‌تواند زمینه ارتباط آنها را با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و توزیع‌کنندگان و همچنین مخاطبان هدف فراهم کند.

او، درباره تمهیدات انجام‌شده برای پیوند جایزه فیروزه با زیرساخت‌های اقتصادی و صادرات فرهنگی گفت: تمهیداتی که تا الان صورت گرفته، از جمله اتصال به صندوق‌هایی که پدید آمده یا زیرساخت‌هایی که شکل پیدا کرده، تا الان به جایزه فیروزه متصل شده است. امیدواریم که در سال‌های آینده، فضای جایزه فیروزه در فضای اقتصادی، جهش قابل توجهی را نشان بدهد.

صالحی، درباره عملکرد هیئت داوران در دهمین دوره جایزه فیروزه گفت: شخصاً در این زمینه آشنا نیستم. گاهی وقت‌ها وسواس هیئت داوران برای اینکه بخش‌هایی برگزیده نداشته باشد، به این معنی نیست که آثاری که آمده، آثار کم‌کیفیتی است. در برخی بخش‌ها آثار به بخش مطلوبی رسیده و جایزه را داشته، اما در بخش‌هایی دیگر، داوران ترجیح داده‌اند صرفاً برای تکمیل فهرست، اثری با کیفیت متوسط را به‌عنوان برگزیده انتخاب نکنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: هیئت داوران در این قسمت تصمیم‌گیرنده هستند. من دخالت و یا برداشت شخصی ندارم، اما با توجه به مسیری که فضاهای داوری دارد، صرف اینکه در یک بخش‌هایی برگزیده وجود ندارد، به معنای این نیست که آثار کیفیت ناقصی داشته‌اند.