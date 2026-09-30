به گزارش خبرنگار مهر، حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ وارد مرحله جدیدی شده است؛ پس از ارزیابی خسارت بنگاههای آسیبدیده و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین منابع بازسازی، حالا تشکیل صندوق جبران خسارت این واحدها در دستور کار قرار گرفته و همزمان دولت اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ همتی به بخش تولید را تصویب کرده است.
ماجرا از جایی اهمیت پیدا میکند که واحدهای صنعتی آسیبدیده برای بازگشت به چرخه تولید، تنها به تسهیلات بانکی نیاز ندارند و بخشی از منابع مورد نیاز باید از مسیر سازوکارهای حمایتی تأمین شود. در همین راستا، وزارت صمت از ظرفیت صندوقهای حمایتی برای هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی استفاده کرده است.
عزتالله زارعی، از مسئولان وزارت صمت، اعلام کرد که در بخش صنعت چهار صندوق حمایتی وجود دارد و منابع این صندوقها با برگزاری مجامع و تصمیمگیریهای انجامشده، به سمت تولید و حمایت از واحدهای تولیدی هدایت شده است.
به گفته وی، واحدهایی که در شرایط جنگی آسیب دیدهاند، بهویژه نیازمند حمایت هستند و منابع این صندوقها میتواند برای کمک به این واحدها مورد استفاده قرار گیرد.
اتابک: صندوق جبران خسارت تشکیل میشود
تشکیل صندوق ویژه برای جبران خسارت واحدهای آسیبدیده پیش از این نیز در وزارت صمت مطرح شده بود، اما محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته در مجلس جزئیات بیشتری از روند این موضوع ارائه کرد.
اتابک با اشاره به آسیبدیدگی واحدهای صنعتی و صنفی در جنگهای اخیر گفته است که وزارت صمت میزان خسارت واحدهای آسیبدیده را در استانهای مختلف با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و با همکاری ستاد تسهیل، ادارات کل و استانداریها بررسی و برآورد کرده است.
وی اعلام کرد برای بازسازی این واحدها، وزارت صمت ۴۰ حکم پیشنهادی تهیه و به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است تا صندوقی برای جبران خسارت واحدهای آسیبدیده تشکیل شود.
بر اساس توضیحات وزیر صمت، در مجموع ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی در مرحله نخست و ۳ هزار و ۳۹۶ واحد در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفتهاند؛ به این ترتیب شمار واحدهای آسیبدیده مورد اشاره وزارت صمت به بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ واحد میرسد.
اتابک همچنین گفته است بیشترین آسیب در میان بخشهای صنعتی به حوزه فولاد وارد شده و بخشی از ظرفیتهای آسیبدیده این صنعت اکنون به مدار تولید بازگشتهاند.
۱۰۰ همت برای بازسازی واحدهای آسیبدیده
در کنار تشکیل صندوق جبران خسارت، دولت پیش از این مجوز اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده را صادر کرده است. این منابع قرار است پس از طی مراحل مربوط در شبکه بانکی برای بازسازی و احیای ظرفیتهای آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
در همین راستا زارعی نیز از تصویب خط اعتباری جدید ۱۰۰ همتی خبر داده و گفته است وزارت صمت در حال پیگیری برای قرار گرفتن این منابع در اختیار بخش تولید از سوی بانک مرکزی است. بر اساس این سازوکار، منابع با اولویتبندی وزارت صمت به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.
این در حالی است که موضوع تأمین منابع برای واحدهای آسیبدیده از ماههای گذشته در دستور کار قرار داشته است. پیشتر نیز وزارت صمت اعلام کرده بود قرار است یکی از صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان صندوق جبران خسارت جنگ تعیین شود تا روند حمایت و پرداخت خسارت به واحدهای آسیبدیده سرعت بگیرد.
بر این اساس آنچه اکنون در دستور کار قرار گرفته، مجموعهای از ابزارهای مالی است که هدف آن تأمین منابع لازم برای بازسازی واحدهای آسیبدیده و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی آنها به چرخه فعالیت است.
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