به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای تحقق وعده رئیسکل بانک مرکزی برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، برنامهریزی دقیقی برای عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز انجام داده است. بر همین اساس، فرآیند فروش و عرضه این میزان ارز از امروز آغاز شده و در مرحله نخست، مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. در این طرح که با هدف تأمین نیازهای واقعی ارزی هموطنان اجرایی شده، تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال میتوانند با در دست داشتن کارت ملی خود، نسبت به تأمین نیاز ارزی تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام نمایند.
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس را در دستور کار دارد که فروش مرحله اول آن از امروز آغاز شد.
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