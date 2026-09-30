  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه می‌کند

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه می‌کند

بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس را در دستور کار دارد که فروش مرحله اول آن از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای تحقق وعده رئیس‌کل بانک مرکزی برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، برنامه‌ریزی دقیقی برای عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز انجام داده است. بر همین اساس، فرآیند فروش و عرضه این میزان ارز از امروز آغاز شده و در مرحله نخست، مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در این طرح که با هدف تأمین نیازهای واقعی ارزی هموطنان اجرایی شده، تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی خود، نسبت به تأمین نیاز ارزی تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام نمایند.

کد مطلب 6963569
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها