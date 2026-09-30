کمبود زمین، مانع توسعه منابع آبی ماهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در جلسه بررسی مسائل و زیرساخت‌های شهر ماهدشت که با حضور استاندار البرز در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به روند توسعه این شهر اظهار کرد: رشد جمعیت و افزایش ساخت‌وسازهای مسکونی در ماهدشت، ضرورت پیش‌بینی منابع پایدار آب را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون حدود چهار هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و همچنین پروژه‌ای با ظرفیت حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد در ماهدشت در حال برنامه‌ریزی و ساخت است و طبیعی است که بهره‌برداری از این واحدها، میزان تقاضای آب در شهر را افزایش دهد.

مدیرعامل آبفای البرز با اشاره به مشکلاتی که پیش‌تر در منابع تأمین آب ماهدشت ایجاد شده بود، گفت: در مقطعی تعدادی از چاه‌های این شهر با مشکل مواجه شدند و از مدار تأمین خارج شدن بخشی از ظرفیت منابع، شرایط دشواری را برای آبرسانی ایجاد کرد.

نامداری ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب برای جبران این کاهش ظرفیت، نسبت به فعال‌سازی منابع جدید اقدام کرد و با وارد مدار شدن دو حلقه چاه، شرایط تأمین آب بهبود یافت؛ به‌گونه‌ای که در مردادماه مشکل خاصی در زمینه آبرسانی ماهدشت گزارش نشد.

وی با تأکید بر اینکه رفع مشکل مقطعی به معنای حل کامل چالش آب ماهدشت نیست، بیان کرد: با توجه به روند توسعه شهر، باید از هم‌اکنون برای تأمین منابع مورد نیاز سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرد.

کمبود زمین، مانع توسعه چاه‌های آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز یکی از چالش‌های اصلی اجرای برنامه‌های جدید آبرسانی را تأمین زمین عنوان کرد و گفت: دو حلقه چاه برای تأمین آب ماهدشت حفر شده و برنامه حفر چند حلقه دیگر نیز وجود دارد، اما نبود زمین مناسب، روند اجرای این طرح‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

نامداری با اشاره به محدودیت اراضی مناسب برای حفر چاه در محدوده ماهدشت افزود: در بخش‌هایی از منطقه عملاً امکان توسعه چاه‌های جدید وجود ندارد و در برخی نقاط نیز برداشت آب می‌تواند از محدوده‌های قانونی عبور کند؛ بنابراین تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که دارای اراضی مناسب هستند تأکید کرد و گفت: بنیاد مستضعفان و دیگر مجموعه‌های مرتبط باید برای تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح‌های تأمین آب ماهدشت با آبفا همکاری کنند.

انتقال آب سطحی راهکار بلندمدت ماهدشت

نامداری در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت آب‌های سطحی را از راهکارهای مهم برای تأمین پایدار آب در منطقه دانست و اظهار کرد: طرح انتقال آب از سد کرج به فردیس و سپس از فردیس به مشکین‌دشت و محمدشهر باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: توسعه شهرها و افزایش مصرف، اتکا به منابع زیرزمینی موجود را به‌تنهایی پاسخگو نمی‌کند و لازم است در کنار حفظ و تقویت منابع فعلی، مسیرهای جدید تأمین آب نیز فعال شوند.

سختی آب ماهدشت در محدوده استاندارد است

مدیرعامل آبفای البرز درباره کیفیت آب ماهدشت نیز گفت: مسئله اصلی آب این شهر از نظر استانداردهای کیفی نیست و آنچه بیشتر مورد توجه قرار دارد، موضوع سختی آب است.

نامداری میزان EC آب ماهدشت را حدود ۶۰۰ عنوان کرد و افزود: این میزان در محدوده استاندارد قرار دارد، با این حال کاهش سختی آب و ارتقای کیفیت آن می‌تواند در برنامه‌های آتی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ بررسی وضعیت آب ماهدشت نشان می‌دهد توسعه شهری این منطقه با افزایش تقاضای آب همراه شده و استمرار این روند، نیازمند پیش‌بینی منابع جدید است. حفر چاه‌های جدید، تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز و پیگیری طرح‌های انتقال آب، از محورهایی است که می‌تواند ظرفیت تأمین آب ماهدشت را متناسب با روند توسعه این شهر افزایش دهد.