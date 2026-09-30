به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، عباسعلی گرزین در آیین معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با قدردانی از همراهی فعالان فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و جهادی استان اظهار کرد: آنچه در دوره مسئولیت این مجموعه رقم خورد، حاصل تلاش یک فرد نبود، بلکه نتیجه همراهی مبلغان و مبلغات، مداحان، خادمان و استادان قرآن، علما و فضلا، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، گروه‌های جهادی، نوجوانان و بانوان بود.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر نقش بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: بانوان در عرصه روشنگری، جهاد تبیین، بصیرت‌آفرینی و تربیت انسان‌های صالح نقش پیشرو دارند و باید از این ظرفیت در مسیر تقویت جریان فرهنگی جامعه بیش از گذشته استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به حضور علمای شیعه و اهل سنت در این آیین، این حضور را نشانه وحدت و انسجام در گلستان دانست و گفت: همگرایی علما و بزرگان مذاهب در استان، جلوه‌ای از وحدت و برادری حقیقی مردم گلستان است.

گرزین با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود در تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: مسئولیت برای ما یک وظیفه است و نباید آن را فرصتی برای رسیدن به جایگاه و مقام دانست؛ امروز نیز این سنگر را با آرامش به حجت‌الاسلام رضا دیلمی تحویل می‌دهم و برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی توفیق دارم.

وی با قدردانی از همکاری دیلمی در سال‌های گذشته ادامه داد: حجت‌الاسلام دیلمی در این سال‌ها در بسیاری از امور همراه و پشتیبان مجموعه بود و بخشی از بار مسئولیت‌ها را بر دوش داشت و امروز با شایستگی این مسئولیت را تحویل می‌گیرد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه به برخی اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: فراگیری معارف قرآنی، به‌ویژه نهضت ملی زندگی با آیات قرآن و تدبر در قرآن، یکی از موضوعات راهبردی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: هرچه جامعه تسلط بیشتری بر معارف قرآن داشته باشد، در برابر هجمه‌های فرهنگی و تبلیغاتی دشمن از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار خواهد بود.

گرزین راه‌اندازی مرکز راهبردی خانواده «مرآت» را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد و اظهار کرد: این مرکز با هدف تقویت، تثبیت و ارتقای هویت خانواده ایرانی ـ اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در شماری از شهرستان‌های استان نمایندگی دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز آموزش معارف اسلامی «ناب» خبر داد و گفت: آموزش منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از اهداف این مرکز است و انتظار می‌رود در آینده زمینه تربیت نیروهای توانمند در این حوزه را فراهم کند.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای، راه‌اندازی مرکز رسانه، توجه به بنیاد نوجوان، فعالیت مدرسه صدرای استان و تشکیل شورای راهبری بانوان از دیگر اقداماتی بود که با همراهی مجموعه‌های فرهنگی و نیروهای مردمی دنبال شد.

وی با اشاره به موفقیت مدرسه صدرا در دو رویداد ملی آموزشی و پرورشی، این دستاوردها را حاصل تلاش مجموعه همکاران و فعالان فرهنگی دانست.