بیش از ۵۸هزار نظارت دامپزشکی برای امنیت سفره مردم استان مرکزی انجام شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۴۶۹ مورد تخلف بهداشتی در استان مرکزی ثبت شد که از این تعداد تخلفات ثبتی، ۱۲۹ مورد جهت رسیدگی و صدور حکم قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است که نشان از عزم جدی اداره کل دامپزشکی برای برخورد با متخلفان سلامت مردم دارد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی دامپزشکی استان مرکزی گفت: با هدف صیانت از سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸ هزار و ۳۴۵ مورد بازدید بهداشتی توسط کارشناسان دامپزشکی استان از مراکز تحت نظارت انجام شده است که در جریان این بازدیدها، ۱۶ هزار و ۶۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به عملکرد نظارتی در مراکز تولید بیان کرد: در این بازه زمانی، ۴ هزار و ۸۴۶ تن گوشت قرمز و ۳۰ هزار و ۳۹۵ تن گوشت سفید با نظارت‌های عالیه کارشناسان و مسئولین فنی مستقر در کشتارگاه‌های استان استحصال و جهت عرضه مطمئن به بازار مصرف روانه شد.

رضایی در خصوص اقدامات کنترلی در کشتارگاه‌های دام و طیور نیز گفت: در این بازه زمانی، ۵۴ هزار و ۴۱۹ کیلوگرم گوشت قرمز و ۱۹۶ هزار و ۹۸۳ قطعه طیور ناسالم با تشخیص دقیق و فنی کارشناسان دامپزشکی استان ضبط شد که بلافاصله مراحل معدوم‌سازی آن جهت حفظ سلامت عمومی انجام گرفت.

وی با تاکید بر نقش موثر مردم در بازرسی‌های بهداشتی، تأکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مرتبط با فرآورده‌های خام دامی، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۲ در میان بگذارند تا با مشارکت مردم، کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بتوانند در کنترل و بازرسی‌های بهداشتی با دقت بیشتری عمل کنند.