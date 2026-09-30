فرماندار عسلویه: حفظ هویت و تمامیت ارضی کشور مسئولیتی مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای شهر بیدخون، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رهبر شهید انقلاب، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران، بر اهمیت حفظ هویت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

پاسالار با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع هشت‌ساله ملت ایران، تجربه‌ای تاریخی بود که در آن مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، برای دفاع از کشور و سرزمین خود در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی افزود: شرایط و شیوه‌های تهدید در طول زمان تغییر می‌کند، اما توجه به حفظ منافع ملی، انسجام اجتماعی و صیانت از کشور همچنان اهمیت دارد و باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

فرماندار عسلویه همچنین با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم گفت: مسئولان باید در کنار مردم حضور داشته باشند و برای پیشرفت، آبادانی و بهبود خدمت‌رسانی تلاش کنند.

وی با قدردانی از حضور مردم بیدخون در مراسم هفته دفاع مقدس، مشارکت اقشار مختلف مردم در این برنامه را ارزشمند دانست.

پاسالار همچنین با اشاره به شرایط منطقه، بر اهمیت حفظ آرامش و انسجام اجتماعی، تقویت توانمندی‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در چارچوب سیاست‌های رسمی کشور تأکید کرد.

فرماندار عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی و گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان، از تلاش و فداکاری آتش‌نشانان شهرستان و منطقه در شرایط عادی و بحرانی قدردانی کرد و بر اهمیت حفاظت از جان و سلامت این نیروها و صیانت از تأسیسات منطقه تأکید کرد.