نفت در آستانه ثبت رشد ماهانه؛ برنت بالای ۱۰۰ دلار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، افزایش یافت و نفت برنت در محدوده بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شد.
طبق نوشته رویترز، بر اساس آخرین معاملات، بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل ماه نوامبر حدود ۱۰۲ دلار و ۴۳ سنت بود. قرارداد دسامبر برنت نیز حدود ۹۵ دلار و ۹۸ سنت معامله شد. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در محدوده ۸۹ دلار و ۴۰ سنت قرار گرفت.
رشد قیمت نفت در حالی رقم خورده است که بازار همچنان تحولات مربوط به عرضه نفت خاورمیانه و وضعیت تحریمهای ایران را دنبال میکند. اظهارات اخیر درباره تحریمها و احتمال تغییر شرایط عرضه، بر معاملات نفت اثر گذاشته است.
برنت در حالی در سطح بالای ۱۰۰ دلار قرار گرفته که در مسیر ثبت رشد حدود ۱۳ درصدی در ماه سپتامبر است. نفت WTI نیز در صورت تداوم شرایط فعلی، ماه سپتامبر را با رشد حدود ۴ درصدی به پایان خواهد رساند.
فعالان بازار اکنون علاوه بر تحولات مربوط به عرضه نفت، چشمانداز تقاضای جهانی و سیاستهای اقتصادی آمریکا را نیز دنبال میکنند؛ عواملی که میتوانند بر مسیر قیمت نفت در معاملات آتی اثرگذار باشند.
بر این اساس، در معاملات امروز هر بشکه نفت برنت حدود ۱۰۲ دلار و ۴۳ سنت و نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا حدود ۸۹ دلار و ۴۰ سنت قیمتگذاری شد.کنند.
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