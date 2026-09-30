به گزارش خبرگزاری مهر، اپرای «حلاج» پس از پنج سال دوری از صحنه، بار دیگر اجرای خود را از سر می‌گیرد؛ پروژه‌ای ۳۰ نفره که با ترکیب سماع‌گران و فناوری‌های تصویری روز، از جمله ویدئو مپینگ، روایت خود را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

«حلاج» پیش از این در سال‌های گذشته نزدیک به ۹۰ سانس روی صحنه رفته بود و حالا پس از یک وقفه پنج‌ساله، بار دیگر به چرخه اجرا باز می‌گردد. این بازگشت در حالی اتفاق می‌افتد که پرواز همای در ماه‌های اخیر اجرای کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران از سر گرفته بود.

«اپرای حلاج» ۱۴ و ۱۵ مهر در تبریز روی صحنه می‌رود، ۱۷ مهر مهمان مردم ارومیه خواهد بود و در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهر در کرمان اجرا می‌شود.

«حلاج» روایتی موسیقایی از زندگی حسین منصور حلاج، عارف و شاعر قرن سوم هجری است؛ شخصیتی که در این اثر، نه فقط به‌عنوان یک عارف، بلکه به‌عنوان انسانی حقیقت‌جو تصویر می‌شود؛ کسی که در برابر خرافه، تندروی، فساد و نابرابری‌های زمانه خود ایستاد و بهای این ایستادگی را با جانش پرداخت. داستان از مبارزه حلاج آغاز می‌شود؛ مبارزه‌ای که به مذاق صوفیان و خلفای بغداد خوش نمی‌آید و سرانجام به دستگیری او منجر می‌شود.

پرواز همای در اپرای «حلاج» تنها به بازگویی یک واقعه تاریخی نمی‌پردازد؛‌ بلکه این اپرا راهی است برای روایت مفهوم حق‌جویی و حق‌گویی. داستان انسانی که تا پای چوبه دار از باور خود دست نمی‌کشد و در این مسیر، به نمادی از همه حقیقت‌جویانی تبدیل می‌شود که حاضر نشده‌اند حقیقت را با امنیت و جان خود معامله کنند.

همای در شکل دادن به این روایت، از ادبیات عرفانی نیز الهام گرفته است؛ به‌ویژه از روایت عطار در «تذکره‌الاولیا» که ماجرای منصور حلاج را با زبانی تأثیرگذار و تکان‌دهنده بازگو کرده است.

«حلاج» سومین تجربه اپرایی پرواز همای در مقام آهنگساز است. پیش از آن، او اپرای «موسی و شبان» را در سال ۲۰۰۸ در سالن کنسرت والت دیزنی لس‌آنجلس روی صحنه برده و پس از آن «عشق و عقل و آدمی» را در انگلستان، بلژیک، آلمان و کانادا اجرا کرده بود؛ اثری که به جنگ میان عقل و عشق در درون انسان از کودکی تا پیری می‌پرداخت. «حلاج» اما روایتی است که در آن موسیقی، ادبیات عرفانی و نمایش به هم می‌رسند تا داستان انسانی را بازگو کنند که تا آخرین لحظه، از گفتن و جست‌وجوی حقیقت دست نکشید.