معرفت واقعی به امام زمان(عج) باید در رفتار مؤمنان نمود پیدا کند

حجت‌الاسلام محمد یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مؤمنان در دوران غیبت، کسب معرفت نسبت به امام زمان(عج) و شناخت جایگاه حجت الهی است، چراکه در روایات اسلامی بر اهمیت شناخت امام تأکید فراوانی شده و انسان باید نسبت به امام زمان خود معرفت داشته باشد.

وی افزود: در روایات شیعه و اهل سنت آمده است که هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است و این مسئله نشان می‌دهد که موضوع امامت و ولایت از مهم‌ترین مسائل اعتقادی در زندگی مؤمنان به شمار می‌رود.

معرفت به امام فراتر از شناخت شناسنامه‌ای است

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شناخت امام زمان(عج) تنها به دانستن نام، نسب، تولد و اینکه حضرت فرزند امام حسن عسکری(ع) و امام دوازدهم شیعیان است، محدود نمی‌شود، بلکه معرفت حقیقی آن است که انسان جایگاه امام را در عالم هستی، نقش ایشان در هدایت انسان‌ها و جایگاه حجت خدا را بشناسد.

یزدی تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های معرفت به امام زمان(عج)، شناخت حضرت به عنوان واسطه فیض الهی است؛ در آموزه‌های دینی و ادعیه نیز به این حقیقت اشاره شده است که به برکت وجود حجت خدا، نظام آفرینش و حیات انسان‌ها استمرار دارد.

وی بیان کرد: در ادعیه می‌خوانیم که به برکت وجود امام، زمین و آسمان استوار است و رزق و روزی بندگان جریان دارد؛ بنابراین همان‌گونه که نبود آب گوارا می‌تواند حیات انسان را با مشکل مواجه کند، شناخت جایگاه امام نیز برای حیات معنوی انسان ضروری است.

امام زمان(عج) واسطه فیض و مایه استمرار حیات معنوی است

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: امام زمان(عج) تنها یک شخصیت مربوط به آینده و دوران ظهور نیست، بلکه حجت خدا در همه دوران‌هاست و وجود ایشان مایه امید، هدایت و پناه معنوی مؤمنان محسوب می‌شود.

یزدی تصریح کرد: از امام زمان(عج) نقل شده است که به واسطه ایشان بلا از شیعیان دفع می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه حضرت در هدایت و حمایت معنوی از جامعه مؤمنان است. بنابراین یکی از آثار معرفت به امام، تقویت امید و اعتماد انسان به عنایت الهی است.

وی با اشاره به نقش اعتقاد به مهدویت در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف با وجود دشواری‌ها و تهدیدهای فراوان، با تکیه بر ایمان و اعتقادات دینی در برابر دشمنان ایستادگی کرده است و باور به خدا، ولایت و مهدویت از عناصر مهم شکل‌دهنده این روحیه بوده است.

معرفت به امام باید به ارتباط مستمر با حضرت منجر شود

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: مؤمنان باید بدانند که ارتباط با امام زمان(عج) تنها به دعا کردن برای ظهور خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با مطالعه، تفکر، دعا و اصلاح رفتار، معرفت خود را نسبت به حجت خدا افزایش دهند.

یزدی یکی دیگر از شاخصه‌های معرفت به امام را توجه به حضور و نظارت حضرت بر اعمال انسان دانست و گفت: در قرآن کریم آمده است که خداوند، پیامبر(ص) و مؤمنان اعمال انسان را مشاهده می‌کنند و در روایات، اهل‌بیت(ع) مصداق مؤمنان معرفی شده‌اند.

وی افزود: امام زمان(عج) شاهد و ناظر بر اعمال انسان‌هاست و مؤمن باید بداند که رفتار، گفتار و عملکرد او از نگاه حجت خدا پنهان نیست. اگر انسان به این باور برسد که در محضر امام زندگی می‌کند، طبیعی است که در رفتار و تصمیم‌های خود مراقبت بیشتری خواهد داشت.

مراقبت از گناه، یکی از آثار معرفت به امام است

یزدی تصریح کرد: معرفت به امام باید در سبک زندگی انسان اثر بگذارد؛ کسی که خود را محب و پیرو اهل‌بیت(ع) می‌داند، باید نسبت به گناه، تضییع حقوق مردم، بی‌احترامی به مؤمنان و رفتارهایی مانند غیبت حساس باشد و اجازه ندهد اعمال او موجب ناراحتی حجت خدا شود.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: بسیاری از گناهان در نگاه انسان کوچک به نظر می‌رسند، اما اگر فرد بداند که در محضر امام زمان(عج) زندگی می‌کند و اعمال او مورد توجه حجت خداست، نگاهش نسبت به گناه تغییر خواهد کرد و نسبت به گفتار و رفتار خود مراقبت بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت غیبت و حفظ حرمت مؤمنان گفت: غیبت از جمله گناهانی است که در آموزه‌های دینی نسبت به آن هشدار داده شده و مؤمن باید مجالس و گفت‌وگوهای خود را از چنین رفتارهایی دور نگه دارد. معرفت به امام زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در اخلاق و رفتار اجتماعی انسان نیز دیده شود.

انس با امام زمان(عج) باید به یک برنامه مستمر تبدیل شود

یزدی با اشاره به اهمیت انس با امام زمان(عج) در دوران غیبت بیان کرد: انسان باید برای ارتباط معنوی با حضرت در زندگی خود زمان مشخصی قرار دهد و دعا، زیارت، توسل و مطالعه درباره معارف مهدوی را به یک برنامه مستمر تبدیل کند، چراکه معرفت بدون استمرار و ارتباط، به یک شناخت سطحی تبدیل خواهد شد.

وی بر اهمیت برگزاری برنامه‌های استغاثه به امام زمان(عج) تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات استغاثه، اقامه نماز و قرائت دعاهای مربوط به امام زمان(عج) در شهرها و میان مردم، اقدامی ارزشمند برای تقویت فرهنگ مهدویت و ایجاد انس بیشتر جامعه با حضرت است.

انتظار واقعی با اصلاح فرد و جامعه همراه است

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم منتظران، تنها انتظار کشیدن برای ظهور نیست، بلکه باید در مسیر اصلاح خود و جامعه حرکت کنند و زمینه‌های معنوی و اخلاقی جامعه را برای ظهور فراهم آورند.

یزدی در ادامه با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در دوران غیبت تصریح کرد: در دوران غیبت، جامعه اسلامی نیازمند هدایت و رهبری دینی است و مؤمنان باید نسبت به وظایف خود در برابر ولی فقیه آگاهی داشته باشند و در مسیر حفظ وحدت، ایمان و انسجام جامعه اسلامی تلاش کنند.

وی بیان کرد: همان‌گونه که شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس در برابر امام خمینی(ره) احساس مسئولیت کردند و در میدان حضور یافتند، امروز نیز جامعه مؤمن باید نسبت به وظایف خود آگاه باشد و اجازه ندهد جبهه حق احساس تنهایی کند.

منتظر واقعی در مسیر رضایت حجت خدا حرکت می‌کند

یزدی یادآور شد: انتظار واقعی امام زمان(عج) با مسئولیت‌پذیری، تقویت ایمان، رعایت اخلاق، شناخت ولی خدا، عمل به تکالیف دینی و تلاش برای اصلاح جامعه همراه است و نمی‌توان منتظر ظهور بود اما در رفتار فردی و اجتماعی نسبت به وظایف دینی بی‌تفاوت ماند.

کارشناس مسائل مذهبی تأکید کرد: اگر معرفت نسبت به امام زمان(عج) در جامعه افزایش پیدا کند، این معرفت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امید، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی شود.

وی گفت: باید ارتباط خود را با امام زمان(عج) تقویت کنیم، برای فرج حضرت دعا کنیم و در کنار دعا، با اصلاح رفتار و عمل به وظایف دینی نشان دهیم که حقیقتاً در مسیر انتظار قرار داریم؛ چراکه منتظر واقعی کسی است که امام خود را بشناسد، در مسیر رضایت حجت خدا حرکت کند و برای ظهور و تحقق عدالت الهی زمینه‌سازی کند.