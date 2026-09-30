به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته جهانی سالمندان اظهار کرد: با توجه به جمعیت ۲۲۱ هزار و ۴۷۸ نفحری افراد بالای ۶۰ سال در استان مرکزی، موضوع سالمندی دیگر مسئلهای مربوط به آینده نیست، بلکه باید از امروز برای پاسخ به نیازهای این قشر برنامهریزی و اقدام شود.
وی افزود: استان مرکزی و شهر اراک در سطح ملی به عنوان استان و شهر دوستدار سالمند معرفی شدهاند و انتظار میرود این ظرفیت زمینهساز توسعه زیرساختهای مورد نیاز سالمندان شود.
جمالیان تصریح کرد: توسعه مراکز نگهداری، کلینیکهای تخصصی سالمندی، فضاهای فراغتی، خدمات درمانی و توانبخشی از جمله نیازهای اساسی این حوزه است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: ایجاد فضای ویژه سالمندان در کتابخانه مرکزی اراک برای مطالعه، قرائت و دورهمی، از جمله اقدامات انجامشده است و در حوزه درمان نیز باید کلینیکها و درمانگاههای تخصصی سالمندی در اراک راهاندازی شود تا خدمات تشخیصی، درمانی و چکاپ سالمندان در یک مرکز ارائه شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: مجتمع سالمندی در منطقه خانه میران نیز در حال ساخت است و انتظار میرود با حمایت دولت و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، این مجموعه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به تأخیر ایجادشده در برخی برنامههای حوزه سالمندی به دلیل شرایط و مشکلات ناشی از جنگ اخیر، بیان کرد: باید این عقبماندگی جبران شود و همه مدیران با جدیت بیشتری برای توسعه خدمات سالمندان اقدام کنند.
جمالیان گفت: سالمندان گنجینههای ارزشمند جامعه هستند که سالهای جوانی خود را برای پیشرفت و توسعه شهر و کشور صرف کردهاند و امروز وظیفه دولت، دستگاههای اجرایی و همه شهروندان است که ضمن حفظ کرامت آنان، نیازهای این قشر را بهصورت شایسته تأمین کنند.
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