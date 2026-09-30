تورم شهریور به ۷۳.۶ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریورماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹.۸ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵ نیز به ۷۳.۶ درصد رسیده است.

بررسی سهم بخش‌های مختلف از تورم ماهانه شهریورماه نشان می‌دهد «کالاها و خدمات متفرقه» با ثبت تورم ماهانه ۸.۵ درصد، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد از تورم ماهانه داشته است.

پس از آن، بخش «حمل‌ونقل» با تورم ماهانه ۷.۹ درصد، ۰.۶۶ واحد درصد از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصد، سهمی معادل ۰.۲۸ واحد درصد از تورم ماهانه شهریورماه داشته است.