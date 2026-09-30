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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

تورم شهریور به ۷۳.۶ درصد رسید

تورم شهریور به ۷۳.۶ درصد رسید

شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه ۱۴۰۵ با افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، رشد ۸۹.۸ درصدی سالانه را ثبت کرد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریورماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹.۸ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵ نیز به ۷۳.۶ درصد رسیده است.

بررسی سهم بخش‌های مختلف از تورم ماهانه شهریورماه نشان می‌دهد «کالاها و خدمات متفرقه» با ثبت تورم ماهانه ۸.۵ درصد، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد از تورم ماهانه داشته است.

پس از آن، بخش «حمل‌ونقل» با تورم ماهانه ۷.۹ درصد، ۰.۶۶ واحد درصد از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصد، سهمی معادل ۰.۲۸ واحد درصد از تورم ماهانه شهریورماه داشته است.

کد مطلب 6963615
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
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      واقعا این مدیریت در کشور نیازمند تشویق و احترام است👏👏👏

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