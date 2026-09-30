حمایت بنیاد ملی علم از حضور ریاضیدانان ایرانی در مرزهای دانش جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فراخوان «برنامه حرکت در مرز دانش ریاضی» بنیاد ملی علم ایران با هدف حمایت از ریاضیدانان کشور برای انتشار دستاوردهای پژوهشی در مجلات برجسته و معتبر بین‌المللی، به نتایج قابل توجهی رسیده است و تاکنون دو مورد از دستاوردهای این برنامه نهایی شده و پژوهشگران مورد حمایت بنیاد موفق به انتشار مقالات خود در مجلات برجسته حوزه ریاضی شده‌اند.

مقاله محمود فتوحی فیروزآباد عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف از پژوهشگران حوزه ریاضی با عنوان «رده‌بندی جواب‌های سرتاسری مسائل مرز آزاد» در مجله گروه الف Mathematische Annalen به چاپ رسیده است. انتشار مقاله در مجلاتی با این سطح، نشان‌دهنده کیفیت بالای دستاورد پژوهشی و حضور پژوهشگران ایرانی در عرصه‌های برجسته علمی جهان است.

علاوه‌بر این، اسدالله آقاجانی یکی دیگر از استادان حوزه ریاضی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به انتشار مقاله خود با عنوان «معادلات بیضوی غیرخطی با ترم‌های واکنش مخلوط» در یکی از مجلات گروه ب با نام Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics شده است که این دستاوردها نشان می‌دهد «برنامه حرکت در مرز دانش ریاضی» توانسته است زمینه مناسبی برای حمایت از پژوهشگران کشور و حرکت آنان در لبه‌های دانش ریاضی فراهم کند.

همچنین مقاله جعفری از اساتید حوزه ریاضی که حدود ۲۰ سال پیش منتشر شده است، اکنون به عنوان یکی از مقالات برتر دو دهه اخیر شناخته شده و این موضوع نشان‌دهنده ماندگاری و اثرگذاری پژوهش‌های ارزشمند در حوزه ریاضی است.

حمایت هدفمند از پژوهشگران در حوزه‌های مرزی علم می‌تواند به ارتقای کیفیت تولیدات علمی کشور و حضور مؤثرتر پژوهشگران ایرانی در مجلات برجسته بین‌المللی کمک کند.