سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص ساماندهی وضعیت ترافیکی و مقابله با مزاحمتهای خیابانی اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به درخواستهای مکرر شهروندان و ارتقای ضریب امنیت و آرامش معابر، طرح منسجم و هدفمند برخورد با راکبان موتورسیکلتهای متخلف و هنجارشکن با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی و عوامل پلیس راهور شهرستان به مدت یک هفته به مرحله اجرا درآمد.
وی به تشریح جزئیات اقدامات انجامشده پرداخت و افزود: مأموران انتظامی در گشتزنیهای هدفمند در نقاط حساس، بوستانها و معابر پرتردد شهری، موفق به شناسایی و توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت شدند که با انجام تخلفاتی نظیر «دور دور کردن»، «ایجاد آلودگیهای صوتی ناهنجار»، «حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز» و «ایجاد مزاحمت برای نوامیس و شهروندان»، آرامش عمومی را سلب کرده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر تصریح کرد: وسایل نقلیه توقیفی پس از تشکیل پرونده و اعمال قانون، جهت سیر مراحل قانونی به توقفگاه منتقل شدهاند.
تداوم طرحهای کنترلی در سطح معابر شهری
سرهنگ سبحانی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، امنیت جانی و روانی شهروندان است، خاطرنشان کرد: این طرح به صورت مقطعی نخواهد بود و گشتهای مشترک پلیس راهور و امنیت عمومی به شکل مستمر و روزانه در تمام خیابانها، میادین و معابر فرعی شهرستان فعال خواهند بود تا اجازه ندهند عدهای قلیل با رفتارهای پرخطر، آسایش مردم را با چالش مواجه کنند.
وی با اشاره به آسیبشناسی حوادث و تخلفات راکبان جوان و نوجوان، بر نقش پررنگ نهاد خانواده تأکید کرد و گفت: از رانندگان خودروها و راکبان موتورسیکلت انتظار داریم با پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق شهروندی، در تأمین سلامت و آرامش عمومی جامعه مشارکت کنند. همچنین به والدین محترم اکیداً توصیه میکنیم از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه بهویژه موتورسیکلت به فرزندانی که فاقد گواهینامه معتبر، کلاه ایمنی و آموزشهای لازم و مهارتهای کنترلی هستند، جداً خودداری فرمایند؛ چراکه بخش عمدهای از حوادث ناگوار و مخاطرات ترافیکی ناشی از بیتوجهی به همین موضوع است.
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