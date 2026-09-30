آیین بازگشایی مجموعه ورزشی شهید صاحبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، آیین بهرهبرداری از این مجموعه صبح امروز، چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، با حضور با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران و حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار و در جریان آن بر ضرورت نوسازی زیرساختهای ورزشی پایتخت، توسعه فضاهای ورزشی و نقش ورزش در افزایش نشاط اجتماعی تأکید شد.
ورزش؛ یکی از محورهای تحول نرم در شهر
حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به جایگاه ورزش در برنامههای مدیریت شهری اظهار کرد: سازمان ورزش نقشی مهم و کلیدی در تهران دارد؛ چرا که براساس ترسیم تحولات چهارگانه توسط شهردار تهران، تحول نرم یکی از مهمترین بخشهای این تحولات است و توجه به روح شهر و خود مردم اهمیت ویژهای دارد. ورزش نیز در حوزه تحول نرم و ایجاد نشاط اجتماعی نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: سازمان ورزش، مبدع و پایهگذار یک جریانسازی ورزشی در تهران و سایر کلانشهرها بوده و براساس این جریان، مسابقات «قهرمان شهر» در سطح شهر تهران و «شهر قهرمان» میان کلانشهرها برگزار میشود.
ضرورت نوسازی مجموعههای قدیمی
اوجاقی با اشاره به وضعیت برخی زیرساختهای ورزشی پایتخت ادامه داد: بسیاری از مجموعههای ورزشی تهران عمر بالایی دارند و باید این زیرساختها اورهال و نوسازی شوند. مجموعه ورزشی شهید صاحبی نیز سالها بلااستفاده بود و از نظر ابنیه و تأسیسات مورد بازسازی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران همچنین درباره سرانه ورزشی شهر تهران گفت: طبق آخرین آمار، سرانه ورزشی تهران ۵۷ سانتیمتر مربع است که بیش از نیمی از این سرانه متعلق به شهرداری تهران است. با احتساب فضاهای روباز نیز سرانه ورزشی تهران به یک متر مربع میرسد که بخش قابل توجهی از آن در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.
وی با اشاره به مسابقات «قهرمان شهر» اظهار کرد: این مسابقات قهرمانانی را در سطح شهروندی معرفی میکند و بسیاری از این قهرمانان به فدراسیونها معرفی میشوند تا در سطح ملی نیز از ظرفیت آنها استفاده شود.
اوجاقی در ادامه با اشاره به نامگذاری جدید این مجموعه گفت: مجموعه ورزشی که امروز بازگشایی شد، سالها با نام مجموعه شکوفه فعالیت داشت و پس از بازسازی به نام شهید والامقام نصرالله صاحبی تغییر نام پیدا کرد.
پیرهادی: توسعه زیرساختهای ورزشی باید ادامه پیدا کند
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت گذشته این مجموعه گفت: افتتاح این مجموعه بسیار خرسندکننده است؛ چرا که سالها به مجموعهای فرسوده تبدیل شده بود. در این دوره حدود ۲۹۰ مجموعه ورزشی اورهال، بهسازی و نوسازی شده است.
وی افزود: ۴۲ مجموعه و فضای ورزشی در شهر در حال احداث است و پیش از این نیز ۸۲ مجموعه و فضای ورزشی در این دوره مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
پیرهادی با اشاره به نقش سازمان ورزش در حوزه استعدادیابی ادامه داد: یکی از بخشهایی که در حوزه استعدادیابی و همافزایی با مدارس، فدراسیونها و سایر بخشها مؤثر است، سازمان ورزش شهرداری تهران است. در حوزه استعدادیابی همچنان ضعف جدی در کشور داریم و نقش سازمان ورزش در کمک به حل این مشکل بسیار حائز اهمیت است. امیدواریم برنامههای جدیتری نیز در زمینه شناسایی و استعدادیابی کودکان و نوجوانان دنبال شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن گفت: افتخارآفرینی جوانان ما در این مسابقات در شرایط جنگی انجام شده و باید از این عزیزان به صورت ویژه تجلیل شود. این موضوع را با شهردار تهران نیز در میان گذاشتهایم و حتماً باید سازمان زیباسازی تصاویر این افتخارآفرینیها را در سطح شهر اکران کند.
توسعه فضاهای ورزشی در منطقه ۱۴
امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، نیز با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی این منطقه اظهار کرد: تا دهه ۶۰ تنها دو مجموعه یا فضای ورزشی در منطقه داشتیم، اما امروز مجموعهها و فضاهای متعددی در منطقه ایجاد شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر چمن پنج زمین ورزشی را تعویض کردیم و هفت زمین چمن نیز به منطقه اضافه شده است. سه زمین چمن دیگر نیز طی دو تا سه ماه آینده به منطقه اضافه میشود که دو مورد از این زمینها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهرابی یادآور شد: امیدواریم اورهال چند مجموعه ورزشی دیگر در منطقه نیز با همکاری سازمان ورزش بهزودی انجام شود.
در حاشیه این مراسم، از خانواده شهیدان نصرالله صاحبی و امیرحسین یوسفی تجلیل شد.
گفتنی است شهید نصرالله صاحبی در جریان حمله رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی (جنگ رمضان) به مجموعه ورزشی شهید اسکندرلو، حین خدمت به شهادت رسید.
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