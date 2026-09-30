رگبار باران و وزش شدید باد در استان زنجان

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد در مناطق مختلف استان انتظار میرود.
وی افزود: با نفوذ سامانه بارشی به منطقه از فردا، شرایط جوی استان بهتدریج تغییر خواهد کرد و تا روز شنبه هفته آینده افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت این سامانه در مناطق مختلف استان شدت و ضعف خواهد داشت، ادامه داد: احتمال وقوع رگبارهای باران و رعدوبرق بهویژه در برخی مناطق وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاههای اجرایی در این مدت به تغییرات شرایط جوی توجه داشته باشند.
رحماننیا همچنین از تشدید وزش باد در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: سرعت وزش باد در این روزها میتواند به آستانه نسبتاً شدید تا شدید برسد و در برخی مناطق با خیزش موقت گردوخاک همراه شود.
وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در خصوص فعالیت این سامانه بارشی بیان کرد: بر اساس این هشدار، لازم است مردم و دستگاههای مسئول با توجه به احتمال وقوع پدیدههای جوی پیشبینیشده، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش دمای هوا خبر داد و گفت: دمای هوا امروز روند کاهشی خواهد داشت و شرایط جوی استان خنکتر میشود.
رحماننیا خاطرنشان کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی، اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.
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