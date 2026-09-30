نیروی انتظامی تراز انقلاب باید به اخلاق قرآنی مزین باشد

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله رسول فلاحتی پیش از ظهر چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های حافظان نظم و امنیت، قرآن کریم را یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های معنوی نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: اگر اقتدار نیروهای مسلح با نورانیت قرآن و آموزه‌های الهی همراه شود، این نیرو در مسیر مستقیم ثابت‌قدم خواهد ماند.

وی افزود: نیرویی که با قرآن مأنوس باشد، در مواجهه با مسائل و چالش‌ها از خشم و برخوردهای شخصی فاصله گرفته و در عین حفظ صلابت و اقتدار، با حلم، رأفت و اخلاق اسلامی با مردم رفتار می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به مجاهدت‌های خاموش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه، تصریح کرد: امنیت پایداری که امروز در نقاط مختلف استان گیلان وجود دارد، حاصل چشمان بیدار و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر حافظان نظم و امنیت است.

وی ادامه داد: این مجاهدت‌های بی‌ادعا که در سرما و گرما و دور از هیاهو، برای رضای خداوند و آسایش مردم انجام می‌شود، در میزان الهی دارای ارزش فراوان و پاداش بزرگی است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه نیروی انتظامی مظهر اقتدار و ملجأ مردم است، گفت: این نیرو به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با متن جامعه، در خط مقدم ترویج اخلاق، قانون‌مداری و فرهنگ عمومی قرار دارد.

وی تصریح کرد: مجهز شدن به سلاح تقوا و بهره‌گیری از آموزه‌های بلند قرآن کریم می‌تواند ضامن سلامت و استحکام این نهاد مردمی باشد و زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی به پلیس شود.

امام جمعه رشت همچنین با خطاب قرار دادن سربازان جوان حاضر در این مراسم، دوران سربازی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و کسب تجربه در مسیر خدمت دانست و افزود: سربازی در نظام اسلامی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه فرصتی برای آمادگی جسمی و روحی و تمرین خدمت در مسیر اعتلای پرچم حق است.

وی بیان کرد: جوانان باید قدر این دوران را بدانند و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خود را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر در جامعه آماده کنند.

در پایان این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در گیلان با جمعی از کارکنان و کادر فرماندهی انتظامی استان دیدار و گفتگو کرد و از تلاش‌های آنان در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در استان قدردانی کرد.