صیانت از اشتغال در جنگ اقتصادی اقدامی جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر ظهر چهارشنبه در بازدید از واحد صنعتی «صبانور ایرانیان» رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی را از وظایف مهم دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی حفظ واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال اقدامی جهادی است که نیازمند حمایت و همراهی همهجانبه مسئولان بهویژه دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به رویکرد منعطف دستگاه قضایی استان در حمایت از صنعتگران افزود: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه قضایی و از طریق روسای دادگستریها و دادستانها قابل پیگیری است و بخشی دیگر نیز در ستاد اقتصاد مقاومتیِ دادستانی مرکز استان بررسی و تصمیمگیری میشود.
رئیسکل دادگستری استان همدان در خصوص پیگیری مسائل زیرساختی این مجموعه خاطرنشان کرد: موضوع مسیر دسترسی این واحد صنعتی بهطور کامل بررسی شده و دستورات لازم برای رفع موانع آن صادر خواهد شد و از مدیریت شرکت صبا نور به دلیل عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال موجود در شرایط اقتصادی فعلی قدردانی میکنیم.
در جریان این بازدید مدیرعامل شرکت صبانور ایرانیان نیز ضمن قدردانی از حضور مقامات قضایی استان حمایتهای مستمر و راهگشای دستگاه قضایی همدان از این واحد تولیدی را در مقایسه با سایر استانها کمنظیر توصیف کرد.
شرکت صبانور ایرانیان به عنوان یکی از واحدهای صنعتی فعال استان در حوزه فرآوری سنگآهن با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته سالانه ۵۳۰ هزار تن کنسانتره آهن تولید میکند و زمینه اشتغال برای حدود ۲۰۰ نفر را فراهم آورده است.
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