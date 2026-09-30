مرحله جدید مرمت «یخدان میرفتاح» ملایر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جلیلی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: عملیات اجرایی مرمت یخدان تاریخی میرفتاح ملایر از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده و پیمانکار پروژه در حال فعالیت در محل است.

وی درباره اهم اقدامات پیش‌بینی شده در این فاز از مرمت گفت: بندکشی دیواره‌های حصار یخدان، محوطه‌سازی و کف‌فرش به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع از جمله محورهای اصلی این عملیات است و برای حفاظت از بدنه بنا و جلوگیری از نفوذ رطوبت و آسیب‌های ناشی از نزولات جوی اجرای عایق نانو بر روی گنبد یخدان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی بیان کرد: یخدان میرفتاح که از آثار ارزشمند دوران قاجاریه محسوب می‌شود تنها یخدان خشتی در غرب کشور است که از سوی فردی خیر به همین نام ساخته شده است.

وی افزود: این مجموعه از سه بخش اصلی شامل محل نگهداری یخ، ساقه و گنبد تشکیل شده و عمق منبع ذخیره یخ آن ۴ متر و ارتفاع بنا از کف تا سقف گنبد ۱۲ متر است.

جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: این بنا نه تنها از نظر معماری و تاریخی حائز اهمیت است بلکه گویای شیوه‌های سنتی تامین و نگهداری یخ در گذشته بوده و به عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری ملایر ظرفیت بالایی برای معرفی پیشینه تاریخی این شهرستان دارد.