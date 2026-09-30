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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح «شهید مدرس» همدان آغاز شد

عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح «شهید مدرس» همدان آغاز شد

همدان- عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهید مدرس» با حضور شهردار همدان و مدیر منطقه یک شهرداری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهید مدرس» ظهر چهارشنبه با حضور شهردار همدان و مدیر منطقه یک شهرداری آغاز شد، پروژه‌ای که به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی طرح جامع حمل‌ونقل شهری نقش کلیدی در بهبود وضعیت ترافیکی این کلان‌شهر ایفا خواهد کرد.

تقاطع شهید مدرس به دلیل قرارگیری در مسیر اتصال جریان‌های ترافیکی درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین نقشی که در ارتباط میان رینگ نخست و دوم شهر ایفا می‌کند یکی از نقاط حیاتی در شبکه معابر همدان محسوب می‌شود.

براساس مطالعات فنی مشاور ترافیکی و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان همدان ساخت تقاطع غیرهمسطح به صورت «روگذر» به عنوان گزینه برتر برای این محدوده انتخاب شد و این تصمیم با توجه به حجم بالای تاسیسات شهری موجود در زیر زمین اتخاذ شده تا کمترین اختلال در زیرساخت‌های خدماتی ایجاد شود.

شهرداری همدان پس از سپری کردن مراحل مطالعاتی هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان و انجام تشریفات مناقصه اکنون وارد فاز عملیاتی شده است و هم‌زمان با آغاز پروژه اقدامات مربوط به رفع معارضات تاسیسات شبکه توزیع برق و عملیات تعریض مسیر بر اساس خط پروژه نیز در حال انجام است.

با توجه به حجم تردد در محدوده میدان مدرس مدیریت جریان ترافیک در زمان اجرای عملیات از اولویت‌های شهرداری است و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور مرحله‌بندی پروژه به منظور به حداقل رساندن ایجاد مزاحمت برای شهروندان صورت گرفته است.

انتظار می‌رود با تکمیل این پروژه علاوه بر کاهش گره‌های ترافیکی در یکی از نقاط پرتردد همدان پایداری و عملکرد شبکه حمل‌ونقل عمومی این شهر ارتقای چشمگیری یابد.

کد مطلب 6963597

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