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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

کشف بیش از ۳ کیلوگرم تریاک در درگزین؛ ۳ سوداگر مرگ دستگیر شدند

کشف بیش از ۳ کیلوگرم تریاک در درگزین؛ ۳ سوداگر مرگ دستگیر شدند

همدان- فرمانده انتظامی درگزین از شناسایی و دستگیری سه متهم در جریان عملیات پلیسی و کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدوی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و پیشگیری از گسترش معضل اعتیاد همواره به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ماموریت‌های پلیس در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به نحوه کشف این محموله افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان درگزین پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان درگزین قرار گرفت.

فرمانده انتظامی درگزین تصریح کرد: ماموران این یگان پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات نامحسوس از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل کرده و در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ مهدوی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی متهمان بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: هر سه متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و صدور دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر استمرار طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده، یادآور شد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان عامل اصلی فروپاشی کانون خانواده‌ها و منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه شهروندان با نیروی انتظامی است و پلیس با قاطعیت با برهم‌زنندگان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6963675

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