به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی تاکید کرد: هر کشوری خاک خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران قرار دهد، بداند که جمهوری اسلامی ایران در مسائل دفاعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورش با احدی تعارف ندارد و هر کشوری این خطا را مرتکب شود، کاملا متفاوت از قبل مجازات خواهد شد.
وی بیان کرد: دشمن بداند ملت ایران به کمال نترسیدن از مرگ رسیدهاند و هزینه مقاومت را به مراتب کمتر از هزینه تسلیم میدانند. دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و خود را برای هر وضعیتی در همه سطوح جنگ نظامی، تسلیح و تجهیز کرده است و هیچ محدودیتی در توان دفاعی ندارد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران حرم است و جانهای برتر و مقدس زیادی فدای عزت این حرم شده است. ایران تسلیم شدنی نیست و برای دفاع از خود برگهای رو نشده و قابلیتهای کلیدی و خیرهکننده و اعلام نشده فراوانی را در اختیار دارد.
گودرزی تاکید کرد: دشمنان ایران و متحدان آنها مراقب باشند تا دچار خطای محاسباتی نشوند. جمهوری اسلامی ایران به شدت در بحث توان دفاعی و موشکی دارای بازدارندگی است و قادر است هر نقطهای را در هر وسعتی که اراده کند، منهدم نماید.
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