هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار روز جمعه (یک خرداد) و پایان آن یکشنبه (سوم خرداد) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ در فراساحل تا ۱۸۰ سانتی متر)،احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان و کاهش دید از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز جمعه سواحل و فراساحل استان بوشهر ،شنبه سواحل و فراساحل استان با تمرکز بر سواحل و فراساحل جنوبی و مرکزی و یکشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس،اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی ،خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از مخاطرات این هشدار است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی ،ممنوعیت شنا و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.