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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

سنتکام: عملیات ائتلاف آمریکا از اردن ادامه خواهد یافت

سنتکام: عملیات ائتلاف آمریکا از اردن ادامه خواهد یافت

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد عملیات نظامی این کشور و ائتلاف پس از خروج نیروها از عراق همچنان از اردن ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد با واگذاری مسئولیت اصلی امنیت عراق به دولت این کشور و نیروهای عراقی، نیروهای آمریکایی و ائتلاف مستقر در منطقه همچنان برای مقابله با آنچه تهدید داعش خواند، آماده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، ستاد موسوم به «عملیات عزم راسخ» که با هدف مقابله با داعش شکل گرفته، اکنون در اردن مستقر است و فعالیت‌های خود را از این کشور ادامه می‌دهد.

پیش از این پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و هم پیمانان این کشور در ائتلاف بین المللی رسما عملیات موسوم به «عزم راسخ» در عراق را به پایان رساندند.

پنتاگون اضافه کرد که با پایان این عملیات مأموریت ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به تلاش های امنیتی تحت رهبری عراق منتقل می شود و این تلاش ها از روابط امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و بغداد حمایت می کند.

در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، کمیته نظامی عالی عراق پایان مأموریت ائتلاف و تکمیل تخلیه پایگاه‌ها و مقرهای فرماندهی در مناطق فدرال از مستشاران ائتلاف از جمله پایگاه عین‌الاسد و مقر فرماندهی عملیات مشترک) را اعلام کرد. این در حالی است که حمایت لجستیکی از عملیات‌های سوریه از طریق یک پایگاه هوایی در اربیل ادامه می‌یابد.

کد مطلب 6963692

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