به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قاسم الاعرجی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق تاکید کرد: امروز در سایه پایان یافتن مأموریت ائتلاف آمریکا و حضور نیروهای این ائتلاف در عراق مرحله مهمی قرار داریم.

وی اضافه کرد: پایان این مأموریت به معنی پایان مشارکت دو جانبه با ائتلاف مذکور نیست. همکاری های امنیتی و اطلاعاتی بر اساس احترام متقابل ادامه خواهد داشت.

الاعرجی تصریح کرد: پیروزی بر داعش با فداکاری های عراقی ها و نیروهای مسلح این کشور، حمایت ائتلاف بین المللی و کشورهای دوست و برادر محقق شد.

پیشتر نیز روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام وزارت جنگ آمریکا گزارش داد که این کشور در آستانه پایان دادن به عملیات نظامی رسمی خود در عراق قرار دارد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن با وجود پایان مأموریت نظامی رسمی، برخی قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی خود را در عراق حفظ خواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند که شماری از تفنگداران دریایی این کشور در عراق باقی خواهند ماند تا از مأموریت‌ها و مراکز دیپلماتیک آمریکا حفاظت کنند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که یک سامانه موشکی پاتریوت متعلق به آمریکا که در اطراف اربیل مستقر بود، از عراق خارج شده است.

پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن انجام می‌شود و طبق برنامه اعلام‌شده، مأموریت ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در عراق تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ خاتمه می‌یابد.