رضوانی: جمعیت عشایر آذربایجان شرقی در سه سال ۱۵ هزار نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی که با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد جمعیت عشایری استان در حوزه انتخابیه وی سکونت دارند و مسئولان استانی نیز توجه ویژه‌ای به مسائل این جامعه دارند.

وی با اشاره به نقش عشایر در تولید و اقتصاد استان افزود: مسائل زیستی و معیشتی عشایر باید با نگاه ویژه دنبال شود و برای رفع مشکلات این جامعه تولیدکننده، حمایت‌های متناسب با شرایط آنان در نظر گرفته شود.

رضوانی کاهش جمعیت عشایری استان را هشداری جدی دانست و گفت: جمعیت عشایر آذربایجان شرقی طی سه سال از حدود ۷۰ هزار نفر به ۵۵ هزار نفر کاهش یافته است و لازم است سازمان امور عشایر کشور و امور عشایر استان با انجام مطالعات کارشناسی، دلایل و عوامل این کاهش را بررسی کنند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به شرایط عشایر در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: تسهیلات عشایری نباید مشابه تسهیلات سایر کشاورزان در نظر گرفته شود، چراکه بسیاری از عشایر فاقد اسناد رسمی یا شغل کارمندی برای ارائه ضمانت هستند.

وی در ادامه به مشکلات زیرساختی عشایر در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: بسیاری از قشلاق‌های عشایری از گاز برخوردار نیستند و با توجه به اینکه عشایر از تولیدکنندگان هستند، باید گازرسانی به قشلاق‌ها دنبال و موانع اجرای آن در سطح ملی برطرف شود.

رضوانی در پایان بر ضرورت صیانت از فرهنگ اصیل عشایری و توجه به نیازهای فرهنگی این جامعه تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی مناسب برای حفظ و تقویت این بخش از هویت فرهنگی استان شد.