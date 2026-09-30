به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: سبزی خوردن بستهبندی و ضدعفونی شده آماده مصرف باید مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو و استاندارد ملی ۱۰۰۸۲ با عنوان سبزی خوردن بستهبندی شده آماده مصرف تولید شود.
وی افزود: اگر واحد تولیدی محصول را ضدعفونی نکند، عرضه آن با عنوان سبزی خوردن بستهبندی شده امکانپذیر است، اما باید عبارت «قبل از مصرف شسته و ضدعفونی گردد» با فونت درشت و رنگ متمایز روی بستهبندی درج شود.
بهفر ادامه داد: در این نوع محصول، بهجز ویژگیهای میکروبیولوژیک، سایر ویژگیها باید با استاندارد ملی ۱۰۰۸۲ مطابقت داشته باشد.
وی تصریح کرد: سبزی باید تمیز و تازه، عاری از آفات زنده و فاقد رطوبت غیرطبیعی، کپکزدگی، فساد، لهیدگی گسترده، حالت لزج و آبانداختگی باشد.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: وجود پلاسیدگی، پارگی، شکستگی یا تغییر شکل مؤثر بر قابلیت مصرف، همچنین ناخالصیهای آلی با منشأ جانوری و اجسام خارجی خطرناک مانند شیشه، فلز، پلاستیک سخت، سنگ و مواد تیز مجاز نیست.
بهفر خاطرنشان کرد: سبزی بستهبندی شده نباید دارای یخزدگی یا آثار یخزدگی باشد و این الزامات برای سبزیجات به صورت مخلوط یا هر نوع سبزی به صورت جداگانه اعمال میشود.
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