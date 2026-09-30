به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن استان و نزدیک شدن فصل بارش و سرما، همه اعضای ستاد مدیریت بحران، بهویژه دستگاههای امدادی و خدماتی، باید برای رویارویی با حوادث احتمالی آماده باشند.
وی با اشاره به تأمین تجهیزات مورد نیاز ستاد مدیریت بحران افزود: در یک سال گذشته بیش از ۲۲۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین با هزینه بیش از هزار میلیارد تومان در اختیار شهرداریها و دهیاریهای استان قرار گرفته است.
امامییگانه تدوین سناریوهای آمادگی متناسب با مخاطرات احتمالی را ضروری دانست و ادامه داد: دستگاههای مسئول باید با توجه به نوع حوادث فصل سرما و بارش، سناریوهای لازم را تدوین و آمادگی عملیاتی خود را افزایش دهند.
وی آموزش نیروهای امدادی و خدماترسان و همچنین آموزش عمومی را از دیگر الزامات مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: آموزشهای عمومی نیز باید از طریق ظرفیت رسانهها، بهویژه صداوسیما، دنبال شود تا مردم برای مواجهه با حوادث احتمالی آماده باشند.
استاندار اردبیل همچنین از اختصاص بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی ستاد مدیریت بحران کشور برای رفع تنش آبی و سایر حوزههای مرتبط با مدیریت بحران استان خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تقویت زیرساختها و افزایش تابآوری دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان در برابر حوادث و مخاطرات پیشرو است.
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