الگوی کشت کشاورزی در میاندورود بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی ظهر چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی شهرستان میاندورود، کشاورزی را مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌ها دانست و اظهار کرد: آموزش صحیح و اصولی یکی از الزامات تحول در این بخش است و می‌تواند زمینه حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و بهره‌ور را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی کشت افزود: انتخاب محصولات باید متناسب با ظرفیت‌ها، شرایط اقلیمی و امکانات شهرستان انجام شود و این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق است.

فرماندار میاندورود با تأکید بر نقش جوانان و بانوان در آینده کشاورزی شهرستان گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، بانوان فعال و افراد صاحب‌نظر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تحول و ارائه ایده‌های جدید در این حوزه باشد.

بابایی لولتی با بیان اینکه کشاورزان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و برطرف کردن موانع پیش روی آنان، علاوه بر آثار اقتصادی، ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد.

وی درباره روند تشکیل خانه کشاورز در میاندورود نیز گفت: شکل‌گیری این مجموعه نیازمند گفت‌وگو، همفکری و انجام اقدامات زیربنایی است و پس از ایجاد ساختار مناسب نیز باید برای استمرار فعالیت و تقویت آن برنامه‌ریزی شود.

فرماندار میاندورود افزود: انتظار می‌رود افراد صاحب‌نظر و فعال در خانه کشاورز، مشکلات و نارسایی‌های این بخش را به مسئولان منتقل کرده و با ارائه پیشنهادها، ایده‌ها و راهکارهای اجرایی، به عنوان بازوان دولت در حل مسائل کشاورزی شهرستان نقش‌آفرینی کنند.

وی بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌های کشاورزی میاندورود تأکید کرد و ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره آینده کشاورزی شهرستان باید بر پایه مطالعه، پژوهش و کار کارشناسی باشد و ابتدا لازم است تصویری دقیق از شرایط موجود و ظرفیت‌های منطقه به دست آید.

بابایی لولتی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بیان کرد: سال گذشته سهم قابل توجهی از اعتبارات شهرستان به حوزه کشاورزی اختصاص یافت و انتظار می‌رود از این ظرفیت برای رفع مشکلات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین و مدیریت سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع پلاک‌گذاری وسایل نقلیه کشاورزی و انجام اقدامات عملیاتی در این زمینه شد.

فرماندار میاندورود در پایان خاطرنشان کرد: بازتعریف کشاورزی در شهرستان باید با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، کشاورزان، جوانان و بانوان و بر مبنای شناخت دقیق، پژوهش، آموزش و ارائه راهکارهای عملیاتی دنبال شود.

در پایان این نشست، احکام اعضای کمیته‌های مختلف خانه کشاورز میاندورود ابلاغ شد.