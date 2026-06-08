به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه دوشنبه در نشست با بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی این شهرستان، با تأکید بر نقش کلیدی زنان در پیشرفت جامعه، توانمندسازی آنان را از اولویت‌های اصلی مدیریت اجرایی شهرستان دانست و خواستار خروج بانوان از حصارهای خودساخته شد.

وی با اشاره به جایگاه نیمی از جمعیت کشور، گفت: توجه ویژه به بانوان نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه عامل مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. وی از بانوان خواست خودسانسوری را کنار بگذارند و در همه عرصه‌ها با اعتمادبه‌نفس حاضر شوند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر اینکه پیشرفت جامعه بدون خواست و اراده بانوان برای توانمندشدن ممکن نیست، افزود: برنامه‌ریزی برای توانمندسازی زنان در حوزه‌های مختلف، یکی از اولویت‌های کاری مدیریت شهرستان است.

بابایی لولتی همچنین با اشاره به فراهم بودن فضای فعالیت برای بانوان در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: محدودیتی وجود ندارد و بانوان باید از قالب‌های خودساخته خارج شوند. وی آموزش را زیربنای توسعه پایدار دانست و خطاب به بانوان گفت: شما بهترین آموزگاران هستید؛ پس بستر آموزش برای شما باید فراهم شود.

فرماندار میاندورود در پایان با تأکید بر نقش بانوان در ایجاد نشاط اجتماعی در خانواده و جامعه، خواستار عملیاتی شدن ایده‌های زنان شد و از در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای این بخش خبر داد.