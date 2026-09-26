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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

شناسایی ظرفیت‌های مغفول برای رونق گردشگری و اشتغال در میاندورود

شناسایی ظرفیت‌های مغفول برای رونق گردشگری و اشتغال در میاندورود

میاندورود- فرماندار میاندورود بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان برای رونق گردشگری و اشتغال پایدار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر شنبه در نشست با فعالان حوزه گردشگری میاندورود، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار کرد: گردشگری می‌تواند به عنوان ابزاری برای معرفی توانمندی‌های میاندورود در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت‌های شهرستان نباید تنها در طبیعت و سرسبزی آن خلاصه شود، بلکه اقلیم، فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های اقتصادی نیز می‌توانند در شکل‌گیری یک هویت گردشگری متمایز نقش داشته باشند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهرستان، تصریح کرد: باید به دنبال جاذبه‌ها و ویژگی‌هایی باشیم که برای گردشگران تازگی داشته باشد و بتواند تصویری متفاوت از میاندورود ارائه کند.

بابایی لولتی ادامه داد: در سیمای گردشگری شهرستان باید نقاط شاخص و ظرفیت‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارند، شناسایی و برای معرفی آنها برنامه‌ریزی شود.

وی برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی را یکی از ابزارهای مؤثر در معرفی ظرفیت‌های شهرستان دانست و گفت: جشنواره زردکیجا نمونه‌ای از رویدادهایی است که توانست بخشی از ظرفیت‌های بومی میاندورود را معرفی کند و نشان داد که فرهنگ و داشته‌های محلی می‌توانند در جذب مخاطب و گردشگر مؤثر باشند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: هدف این است که شهرستان به مقصدی تبدیل شود که گردشگران برای مشاهده جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی آن برنامه‌ریزی کرده و زمان مشخصی را برای حضور در منطقه اختصاص دهند.

در این نشست، فعالان حوزه گردشگری نیز با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌های شهرستان و توجه بیشتر به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میاندورود و شرق مازندران تأکید کردند.

کد مطلب 6959421

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