به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر شنبه در نشست با فعالان حوزه گردشگری میاندورود، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار کرد: گردشگری می‌تواند به عنوان ابزاری برای معرفی توانمندی‌های میاندورود در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت‌های شهرستان نباید تنها در طبیعت و سرسبزی آن خلاصه شود، بلکه اقلیم، فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های اقتصادی نیز می‌توانند در شکل‌گیری یک هویت گردشگری متمایز نقش داشته باشند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهرستان، تصریح کرد: باید به دنبال جاذبه‌ها و ویژگی‌هایی باشیم که برای گردشگران تازگی داشته باشد و بتواند تصویری متفاوت از میاندورود ارائه کند.

بابایی لولتی ادامه داد: در سیمای گردشگری شهرستان باید نقاط شاخص و ظرفیت‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارند، شناسایی و برای معرفی آنها برنامه‌ریزی شود.

وی برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی را یکی از ابزارهای مؤثر در معرفی ظرفیت‌های شهرستان دانست و گفت: جشنواره زردکیجا نمونه‌ای از رویدادهایی است که توانست بخشی از ظرفیت‌های بومی میاندورود را معرفی کند و نشان داد که فرهنگ و داشته‌های محلی می‌توانند در جذب مخاطب و گردشگر مؤثر باشند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: هدف این است که شهرستان به مقصدی تبدیل شود که گردشگران برای مشاهده جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی آن برنامه‌ریزی کرده و زمان مشخصی را برای حضور در منطقه اختصاص دهند.

در این نشست، فعالان حوزه گردشگری نیز با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌های شهرستان و توجه بیشتر به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میاندورود و شرق مازندران تأکید کردند.