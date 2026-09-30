به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله قبادی صبح چهارشنبه در دیدار هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به سفر هیئترئیسه اتاق ایران به استان اظهار کرد: نگاه هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران به کهگیلویه و بویراحمد مثبت است و از همراهی نمایندگان استان و مجموعه دولت در تدارک این سفر و برنامههای آن قدردانی میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: برگزاری این نشست در کهگیلویه و بویراحمد از خواستههای دیرینه اتاق بازرگانی یاسوج بوده و امیدواریم حضور مسئولان و چهرههای اقتصادی کشور در استان بتواند زمینه طرح جدی مسائل و مشکلات اقتصادی استان را فراهم کند.
قبادی ابراز امیدواری کرد: خروجی نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به تصمیمهایی منجر شود که آثار مثبت و ملموسی برای کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی اتاقهای بازرگانی اظهار کرد: اتاق بازرگانی در سالهای گذشته تلاش کرده است در کنار مردم باشد و در زمان وقوع حوادث و بحرانهایی مانند سیل و زلزله در کرمانشاه و دیگر استانها نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی نقشآفرینی کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تأکید کرد: بخش خصوصی علاوه بر فعالیت اقتصادی، در قبال جامعه نیز مسئولیت دارد و اتاقهای بازرگانی تلاش میکنند در کنار مردم و مجموعههای اجرایی، بخشی از نیازهای جامعه را در شرایط مختلف پاسخ دهند.
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