به گزارش خبرنگار مهر ،حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان البرز، با تأکید بر نقش سازنده رسانه گفت: رسانه حتی زمانی که با نگاهی انتقادی یا با هدفی خاص مطلبی می‌نویسد یا مصاحبه‌ای می‌گیرد، اگر درست به آن نگاه کنیم، همان هم برای رشد مجموعه ارزشمند است.

وی در این بازدید که به میزبانی دفتر خبرگزاری مهر در استان البرز برگزار شد، افزود: آنچه مهم است این است که تضارب افکار را بپذیریم و در برابر آن واکنشی منطقی، درست و اثرگذار برای بهبود وضعیت و ارتقای خدمات داشته باشیم.

نامداری با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط با رسانه‌ها، فاصله‌گرفتن و تأخیر در حضور مستقیم نزد خبرنگاران را ناشی از درگیری‌های کاری دانست و تصریح کرد: این مدار باید اصلاح شود و ارتباطمان را با رسانه‌ها بیشتر کنیم؛ روابط عمومی شرکت هم باید این ارتباط را برقرار و مستمر نگه دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان البرز در پایان تاکید کرد: درهای شرکت آب و فاضلاب البرز همواره به روی رسانه‌ها، به‌ویژه خبرگزاری مهر، باز است.