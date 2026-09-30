سهم ۲ درصدی معدن در اقتصاد ملی نیازمند تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ملابیگی ظهر چهارشنبه در ششمین همایش منطقهای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای غرب کشور به میزبانی همدان با نگاهی تحلیلی به جایگاه اقتصاد معدنی اظهار کرد: در حال حاضر سهم معدن در اقتصاد کشور حدود ۲ درصد است در حالی که کشورهایی نظیر قزاقستان با پتانسیلهای زمینشناسی و معدنی مشابه توانستهاند این سهم را به ۴۰ درصد برسانند.
وی این شکاف آماری را نه یک بنبست بلکه فرصتی بزرگ برای ارتقا و جهش اقتصادی دانست و افزود: عبور از این فاصله و دستیابی به رشد شتابان نیازمند بازنگری در راهبردها و حرکت به سوی اجرای «طرحهای تحولآفرین» در سراسر زنجیره معدنکاری است.
معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با اشاره به اهمیت بهکارگیری فناوریهای پیشرفته در حوزه اکتشافات تصریح کرد: در راستای شناسایی دقیقتر، علمیتر و سریعتر عناصر و ذخایر معدنی مذاکرات تخصصی با بخش خصوصی برای بهکارگیری و ارتقای ظرفیتهای «ژئوفیزیک هوابرد» در سطح کشور آغاز شده است.
ملابیگی تسهیلگری در فرآیندها را کلیدواژه خروج از چالشهای فعلی این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: روانسازی فرآیند صدور مجوزها، حذف موانع بوروکراتیک زائد و رفع چالشهای اداری اساسیترین گام در جلب اعتماد و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی به شمار میرود.
وی در پایان تاکید کرد: با حمایت راهبردی دولت بازنگری و اصلاح کارشناسی دستورالعملهای سرمایهگذاری و پیوند زیرساختهای علمی با صنعت میتوان پتانسیلهای بالقوه و غنی معدنی کشور را به موتور محرک اصلی اقتصاد و جایگزین مناسب درآمدهای نفتی تبدیل کرد.
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