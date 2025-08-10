تولید روزانه نفت اوپک ۲۷۰ هزار بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تازهترین نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد تولید اعضای اوپک در ماه ژوئیه در پی افزایش تولید امارات و عربستان با افزایش ۲۷۰ هزار بشکهای نسبت به ماه ژوئن به ۲۷ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه رسید.
این افزایش در پی لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت عضو ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) رخ داد، هرچند کاهش تولید عراق و اختلالهای ناشی از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی اقلیم کردستان، افزایش کلی عرضه را محدود کرد.
بر اساس توافق لغو کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت عضو اوپکپلاس، پنج کشور عضو اوپک شامل الجزایر، عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی موظف بودند تولید خود را در مجموع ۳۱۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند.
با این حال، کاهش جبرانی تولید عراق، کویت و امارات روزانه ۱۷۵ هزار بشکه، مقدار افزایش واقعی را به حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز محدود کرد.
عربستان سعودی که در گزارش ماه ژوئن تولید روزانه خود را ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه اعلام کرده بود، در ماه ژوئیه هم تولید خود را ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.
امارات هم با افزایش تولید روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکهای، به سطحی نزدیک به سهمیه رسمی خود رسید، هرچند همچنان کمتر از سقف تعیینشده تولید کرد.
در مقابل، عراق به دلیل تعهدهای جبرانی و حملههای پهپادی به منطقه کردنشین این کشور، تولید خود را کاهش داد و از سهمیه رسمی عقب ماند.
منابع مختلف برآوردهای متفاوتی از تولید واقعی عراق و امارات ارائه دادهاند؛ بعضی از نهادهای بینالمللی مقدار تولید این کشورها را بالاتر از آمار رسمی اعلامشده میدانند.
هدف نظرسنجی رویترز رصد عرضه نفت در بازار است که براساس دادههای مربوط به رفتوآمد کشتیها از سوی منابع خارجی، دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکتهای رصد حملونقل کشتیها مانند شرکت پترولجستیک و کپلر و اطلاعات ارائهشده از سوی منابع شرکتهای نفتی، اوپک و مشاوران انجام میشود.
