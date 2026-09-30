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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان عصر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری، در مراسم بزرگداشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی شرکت کرد.

رئیس‌جمهور در این مراسم با حضور در جمع علما، فضلا، استادان حوزه و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر، ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی ایشان، با بیت معظم حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(ره) ابراز همدردی کرد.

در این مراسم، از جایگاه رفیع علمی، فقهی و معنوی آن عالم جلیل‌القدر و نقش ماندگار ایشان در حوزه‌های علمیه و عرصه دانش و معارف اسلامی تجلیل شد.

رئیس‌جمهور همچنین با گرامیداشت یاد و نام آن مرجع عالیقدر، برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بیت معظم، شاگردان، ارادتمندان و عموم بازماندگان ایشان، صبر و اجر مسئلت کرد.

کد مطلب 6963925
نفیسه عبدالهی

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