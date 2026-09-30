سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقدمات برگزاری کنگره شهدای استان قم فراهم شده است و برنامهریزیها برای برگزاری این رویداد در سال ۱۴۰۶ در حال انجام است.
وی با اشاره به رویکرد جدید در برگزاری کنگره شهدای قم افزود: تلاش مجموعه برگزارکننده بر این است که کنگره پیشرو با شیوهای متفاوت و متناسب با شرایط و نیازهای امروز برگزار شود و بتواند الگویی جدید در برگزاری کنگرههای شهدا ارائه کند.
فرمانده سپاه قم ادامه داد: قم در زمینه برگزاری برنامههای مرتبط با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ظرفیت ویژهای برخوردار است و به همین دلیل تلاش میشود این ظرفیت در قالبی تازه و اثرگذار در کنگره شهدای استان مورد استفاده قرار گیرد.
سردار جمیری با تأکید بر اهمیت توجه به نسل نوجوان و جوان در طراحی برنامههای کنگره ملب شهدای استان قم گفت: رویکرد هنری یکی از محورهای مورد توجه در برنامهریزیهای انجام شده است تا مفاهیم مرتبط با شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت با زبان هنر به مخاطبان به ویژه نوجوانان و جوانان منتقل شود.
وی بیان کرد: در مسیر آمادهسازی کنگره ملی شهدای قم اقدامات مختلفی انجام شده و در همین چارچوب برخی فعالیتها و آثار نیز رونمایی شده است که این اقدامات بخشی از برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری کنگره به شمار میرود.
فرمانده سپاه قم اضافه کرد: مجموعه اقداماتی که تاکنون انجام شده با هدف فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری کنگره دنبال شده و تلاش بر این است که این روند تا زمان برگزاری کنگره با جدیت ادامه پیدا کند.
جمیری خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم در این دوره آن است که تجربه قم در برگزاری کنگره شهدای استان، تنها به یک برنامه مناسبتی محدود نشود و بتوان از ظرفیتهای ایجاد شده برای ارائه یک الگوی جدید در سطح کشور استفاده کرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این اقدامات و تکمیل برنامههای پیشبینی شده، کنگره شهدای قم در سال ۱۴۰۶ به بهترین شکل برگزار شود و رویکرد جدیدی را که برای آن در نظر گرفته شده است، به نمایش بگذارد.
فرمانده سپاه قم گفت: در این مسیر، توجه به ظرفیتهای هنری و استفاده از قالبهایی که برای نسل نوجوان و جوان جذابیت بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است تا برنامههای کنگره بتواند ارتباط مؤثرتری با این گروه از مخاطبان برقرار کند.
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