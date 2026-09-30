به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی عصر چهارشنبه در گردهمایی فعالان میدان و مسئولین تجمعات خیابانی در استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهیدمان و با اشاره به حرکت تاریخی و معجزه‌آسای ملت مبعوث که ایران اسلامی را حفظ کرده است، اظهار کرد: بعثت مردمی این ملت، ایران ما را از بسیاری از بلایا دور ساخت و این مسیر را از این پس نیز با همین عزم جدی و راسخ ادامه خواهیم داد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه همه اقشار و اصناف مردم در سطح شهرها و شهرستان‌ها حرکتی بزرگ و بی‌نظیر رقم زدند، ادامه داد: بانوان مجاهد در تمام این شب‌ها چه در مواکب و چه در کف خیابان استقامت کردند و یا حضور گرمشان رونق‌بخش این تجمعات بودند.

فاطمی بیان کرد: امروز ایران اسلامی می‌رود که به مدد حضرت صاحب الزمان (عج) سردمدار و پرچمدار جهان در عرصه فتح و ظفر و رهایی بشریت از زیر سلطه ابرقدرت‌های عالم باشد.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه بشارت‌های الهی برای مومنان و مجاهدان راه خدا و یاری‌گران دین، بر طبق نص صریح قرآن در راه است، افزود: احادیث مستند ناظر بر قیام مردم ایران برای یاری دین و گسترش مکتب اسلام و قرآن به سراسر عالم وجود دارد.

فاطمی با یادآوری اینکه بانوان و آقایان مجاهد بالغ بر هفت ماه در خیابان از انقلاب و کشور دفاع می‌کنند، افزود: ما زیر پرچم مقدس وپرافتخار جمهوری اسلامی هستیم و این پرچم در اهتزاز است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری گفت: امروز بعد از ماه‌ها استقامت، اقتدار ملت و نیروهای مسلح و دولت، محکم و پابرجاست.