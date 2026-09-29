برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاقپور عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز روز جهانی ناشنوایان با شعار رسمیت زبان اشاره ایرانی؛ گامی برای عدالت ارتباطی است و در همین راستا برنامه ویژهای برای گرامیداشت توانمندی ناشنوایان عزیز برگزار شد.
وی با اشاره به آمار ناشنوایان تحت پوشش این اداره کل گفت: در حال حاضر ۳۷۳۷ ناشنوا تحت پوشش برنامههای بهزیستی استان هستند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر اثربخشی برنامههای پیشگیری افزود: برنامه ویژهای که بهزیستی استان در حوزه پیشگیری از ناشنوایی اجرا کرده، تحول شگرفی در کاهش تعداد ناشنوایان استان ایجاد کرده است. برنامههای پیشگیری و غربالگری بهموقع، از جمله اقدامات تخصصی این اداره کل محسوب میشود.
رزاقپور به دو برنامه شاخص در حوزه پیشگیری اشاره کرد و ادامه داد: نخست، برنامه مشاوره ژنتیک و پیشگیری از اختلالات ژنتیکی و دوم، برنامه غربالگری شنوایی نوزادان که در آن شناسایی، تشخیص و مداخله بههنگام انجام میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته در برنامه غربالگری، نزدیک به ۲۸ هزار کودک در دو گروه شیرخواران و کودکان ۳ تا ۵ سال تحت غربالگری قرار گرفتند. کودکانی که شناسایی میشوند، بلافاصله مداخلات توانبخشی مختلف از جمله کاشت حلزون، تجویز سمعک، تهیه وسایل توانبخشی و ارجاع به مراکز روزانه توانبخشی برای بهرهمندی از خدمات تخصصی گفتاری، شنیداری و مهارتهای ارتباطی دریافت میکنند و در کنار آن، حمایتهای لازم نیز از آنان انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ایجاد عدالت ارتباطی تأکید کرد و گفت: از صدا و سیمای مرکز استان انتظار داریم مترجمان زبان اشاره در بخشهای خبری و برنامههای پرمخاطب حضور داشته باشند. همچنین فعالان فضای رسانهای مجازی که نبض آگاهیبخشی را در دست دارند، باید در ویدیوهای خود زیرنویس داشته باشند تا محتواهای دسترسپذیر برای ناشنوایان فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: این آزمون با پیگیریهای مستمر سازمان بهزیستی برگزار میشود؛ ثبتنام از چهارم مهرماه آغاز شده و تا سیزدهم مهرماه ادامه دارد و آزمون نیز در ۲۹ آبانماه برگزار خواهد شد. سهمیه استان اردبیل در این آزمون ۲۶ نفر است و امیدواریم شاهد موفقیت، اشتغال و شکوفایی افراد دارای معلولیت عزیز باشیم.
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